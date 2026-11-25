La aeronave trasladaba a cuatro adultos y dos niños de 8 y 10 años cuando perdió contacto con los radares cerca de Horn Island. Tras varias horas de búsqueda, los equipos de rescate encontraron los cuerpos de todos los ocupantes dentro del fuselaje.

Hoy 08:17

El trágico accidente ocurrió durante la tarde del martes, cuando la avioneta, un Cessna 210 monomotor, se precipitó en aguas del Golfo de México, aproximadamente a dos millas al noreste de Horn Island, frente a las costas de Mississippi.

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La aeronave había despegado del aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans y tenía como destino Fort Myers, Florida. A bordo viajaban cuatro adultos y dos niños, de 8 y 10 años.

De acuerdo con la información de la Guardia Costera de Estados Unidos, las autoridades perdieron contacto con el avión alrededor de las 15.45 (hora local), luego de recibir una alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los registros indicaron que la aeronave descendía a una velocidad aproximada de 3.048 metros por minuto antes de que se interrumpiera la comunicación, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Un operativo de búsqueda que terminó en tragedia

Tras recibir la alerta, la Guardia Costera desplegó un operativo junto con el Departamento de Recursos Marinos de Mississippi y otras agencias locales y federales.

Durante las primeras tareas, los equipos encontraron tres chalecos salvavidas, una balsa y parte de la cabina de la aeronave flotando en el agua. Sin embargo, todavía no habían podido localizar a los ocupantes.

Después de aproximadamente cuatro horas de búsqueda, los buzos del Departamento de Recursos Marinos lograron acceder al fuselaje y localizaron los restos de las seis personas que viajaban a bordo.

El comandante Trevor Blount, coordinador de búsqueda y rescate de la Guardia Costera en Mobile, calificó el desenlace como “desgarrador” y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La investigación para determinar las causas

Tras el hallazgo de los seis ocupantes, las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda y rescate.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) estarán a cargo de investigar el accidente, con la segunda entidad al frente de las actuaciones.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron la caída de la avioneta ni se difundieron las identidades de las personas fallecidas.