Los nuevos contagios corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia bonaerense. El último informe sanitario también advirtió sobre la detección de casos del clado Ib.

Hoy 08:39

Cuatro nuevos casos de Mpox, también conocida como viruela símica o viruela del mono, fueron confirmados en Argentina, según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Dos de los contagios corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los otros dos a la provincia de Buenos Aires.

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Con estas incorporaciones, el país acumula 22 casos confirmados y 125 notificados en lo que va de 2026. Además, el informe detalló que dos de los diagnósticos identificados corresponden al clado Ib, uno de ellos con antecedente de viaje.

La mayor concentración de contagios se registra en la región Centro, que reúne el 91% de los casos confirmados. La Ciudad de Buenos Aires encabeza la distribución, con 12 pacientes, seguida por la provincia de Buenos Aires, con cinco; Córdoba, con tres; San Juan, con uno; y Río Negro, también con un caso.

En cuanto a las características de las personas afectadas, 21 de los 22 casos corresponden a personas de sexo masculino y uno a una persona de sexo femenino. Las edades se encuentran comprendidas entre los 21 y los 53 años.

Entre los 12 pacientes que consignaron antecedentes epidemiológicos, diez refirieron haber mantenido relaciones sexuales con hombres.

Cómo funciona la red de diagnóstico de Mpox

Para fortalecer la detección y el seguimiento de la enfermedad, el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha a comienzos de 2025 la Red Nacional de Diagnóstico de Mpox, en el marco del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta 2025-2026.

La estructura está integrada por más de 40 laboratorios públicos y privados distribuidos en las 24 jurisdicciones del país. De ese total, 24 laboratorios de referencia jurisdiccionales realizan el diagnóstico inicial y derivan las muestras positivas al Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, donde se lleva adelante su caracterización genómica.

Desde su creación, la red estudió 447 casos sospechosos en 23 provincias e identificó 182 positivos en nueve jurisdicciones.

Frente al escenario epidemiológico, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de sostener la vigilancia genómica integrada, agilizar el procesamiento y la derivación de muestras y profundizar el rastreo de contactos estrechos.

Estas medidas buscan detectar posibles cadenas de transmisión local y fortalecer la capacidad de respuesta ante nuevos contagios.