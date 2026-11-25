Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 08:59

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 26 de noviembre:

de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte de la ciudad de Ojo de Agua (barrio 1° de mayo)

de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte del Parque Industrial de la ciudad de La Banda (por Costanera entre Autopista y Los Telares)

de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maquito (barrio El Tatú)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Simbol, Villa Silípica, Campo Alegre y Chañar Pujio (dpto. Silípica)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Reconquista, Telefónicos e Independencia de la ciudad Capital y a la localidad de Medellín y sus zonas rurales aledañas

de 14:00 a 16:00 hs afectando a la ciudad de Sachayoj y su zonas rurales aledañas.

Viernes 27 de noviembre:

de 07:00 a 10:00 hs afectando a la ciudad de Sachayoj y su zonas rurales aledañas

de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Arraga y su zona rural aledaña

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Villa Unión

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Los Juríes y su zona rural aledaña.