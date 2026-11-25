Integrantes del movimiento participaron de un encuentro en el Santuario Jardín de María, donde se realizó la ceremonia de Alianza de Amor a la Mater. La actividad contó con el acompañamiento de la comunidad San Antonio de Padua.

Hoy 09:34

La Rama de Madres del Movimiento Apostólico de Schoenstatt realizó el cierre de un ciclo de charlas y talleres que se desarrolló con el acompañamiento de la comunidad San Antonio de Padua. Como parte de este recorrido, el pasado 14 de noviembre sus integrantes concretaron un viaje al Santuario Jardín de María, en la provincia de Tucumán, donde compartieron una jornada de encuentro y espiritualidad.

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Las actividades de formación estuvieron a cargo de las responsables de los grupos de vida: Mónica Guardo, Susana Juárez, Claudia Chamie y Marisa Saavedra, quienes acompañaron a las participantes durante las distintas instancias de este camino de crecimiento y encuentro comunitario.

La jornada en Tucumán contó con la presencia de la nueva formación de aliadas a Mater y tuvo como momento central la ceremonia de Alianza de Amor a la Santísima Virgen María, que estuvo a cargo del padre Pedro Miraballes.

Desde el movimiento destacaron la importancia de estos espacios para fortalecer los vínculos entre sus integrantes, compartir experiencias y profundizar la espiritualidad mariana.

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt es un colaborador de la Iglesia Católica que busca fortalecer el vínculo maternal con la Santísima Virgen María y acompañar a las familias en su camino de fe.