Bajo el lema “Navidad con misión de encontrarnos”, la iniciativa busca reunir alimentos, productos navideños y artículos de higiene personal destinados a familias de Capital y La Banda. Las donaciones se recibirán hasta el 23 de diciembre.

Hoy 12:40

En el marco de las celebraciones de fin de año, Cáritas Santiago del Estero puso en marcha la colecta navideña “Navidad con misión de encontrarnos”, una iniciativa solidaria que tiene como objetivo reunir 100 cajas alimentarias para acompañar a las familias que forman parte de sus espacios educativos.

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La campaña está destinada a los espacios educativos ubicados en los barrios Bosco II y Sargento Cabral, de Santiago Capital, y en los barrios Los Álamos II y Villa Yanuzzi, de la ciudad de La Banda.

A través de esta propuesta, Cáritas invita a toda la comunidad a sumarse mediante la donación de alimentos no perecederos, alimentos frescos (como pollo y verduras), productos navideños, agua y artículos de higiene personal.

La colecta se llevará adelante desde el 24 de noviembre hasta el 23 de diciembre, y tendrá como centro de acopio la sede de Cáritas, ubicada en Maipú 130, Santiago del Estero.

Las donaciones podrán acercarse de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a 12:30.

Quienes deseen colaborar o realizar consultas pueden comunicarse a los siguientes números:

Samia: 385 576 9784.

Cáritas: 385 593 6911.

Bajo el lema “Navidad con misión de encontrarnos”, la propuesta busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la solidaridad, invitando a cada persona a realizar un aporte para que más familias puedan compartir una Navidad con esperanza y acompañamiento.

Cada colaboración cuenta. Entre todos podemos hacer posible que la solidaridad llegue a quienes más lo necesitan.