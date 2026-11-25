El hecho ocurrió luego de una discusión con su expareja, quien se habría negado a retomar la relación. El hombre permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional.

Hoy 12:49

Un joven de 26 años permanece internado en estado crítico en el Hospital Regional luego de protagonizar un dramático episodio en el barrio Smata. El hombre sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia al centro de salud.

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El hecho ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 15, en una vivienda de la manzana 33 del mencionado complejo habitacional, con intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 45.

De acuerdo con el testimonio brindado a la Policía por una joven de 24 años, propietaria de la vivienda, su expareja se presentó en el domicilio con la intención de recomponer la relación sentimental.

Sin embargo, ante la negativa de la mujer a retomar el vínculo, el joven se roció el cuerpo con alcohol y se prendió fuego.

Tras el pedido de asistencia, acudió una ambulancia del SEASE, cuyo personal brindó las primeras atenciones y trasladó al herido de urgencia hacia el Hospital Regional, acompañado por efectivos policiales.

Una vez ingresado al centro de salud capitalino, el joven fue evaluado por los médicos de guardia, quienes constataron que presentaba quemaduras en aproximadamente el 70% de la superficie corporal.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los profesionales dispusieron su intubación y posterior traslado a la unidad de terapia intensiva, donde permanece bajo monitoreo permanente y recibe las curaciones correspondientes.