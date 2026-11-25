El estadio Único Madre de Ciudades recibirá la definición del certamen federal el próximo miércoles 2 de diciembre. El Xeneize y el Calamar se enfrentarán en territorio santiagueño para definir al campeón de la edición 2026.

Hoy 11:36

Santiago del Estero será el escenario de una de las grandes citas del fútbol argentino. El Estadio Único Madre de Ciudades fue elegido para recibir la final de la Copa Argentina 2026, que tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Platense, en un partido que definirá al campeón del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre en la capital santiagueña. De esta manera, la provincia volverá a posicionarse como sede de un acontecimiento deportivo de alcance nacional, con la llegada de dos equipos que buscarán cerrar la temporada con un título.

La elección del estadio santiagueño terminó de despejar las dudas que se habían generado durante los últimos días sobre el escenario de la definición. Entre las alternativas que se habían mencionado aparecían Rosario, Córdoba y Mendoza, pero finalmente la organización se inclinó por el Madre de Ciudades.

Así, Santiago del Estero recibirá al equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena y al conjunto dirigido por Martín Palermo, que protagonizarán el partido decisivo por una nueva edición del torneo más federal del fútbol argentino.

Para Boca, la final representa una nueva oportunidad de sumar un título en el cierre de 2026, mientras que Platense buscará quedarse con el trofeo en un escenario neutral y ante uno de los equipos de mayor convocatoria del país.

Entradas y detalles pendientes

Con la sede y la fecha definidas, todavía resta conocer información vinculada con la organización del espectáculo, especialmente los detalles de la venta de entradas y la distribución de los sectores destinados a ambas parcialidades.

La expectativa estará puesta ahora en la llegada de los hinchas de Boca y Platense a Santiago del Estero, que tendrá nuevamente al Estadio Único Madre de Ciudades como protagonista de una definición importante del fútbol nacional.