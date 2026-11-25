El hecho ocurrió en el barrio Herrera El Alto. Los delincuentes se movilizaban en una motocicleta tipo enduro y escaparon tras apoderarse del teléfono del adolescente.

Hoy 10:55

Un menor de edad fue víctima de un robo bajo la modalidad de arrebato cuando se encontraba en la vereda de su domicilio, en el barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo.

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El episodio se registró el martes 24 de noviembre, alrededor de las 23, en calle Jujuy casi Italia. Según denunció su madre, Cintia Noemí Suárez, de 33 años, dos sujetos masculinos se acercaron al adolescente y le arrebataron de las manos su teléfono celular.

Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta tipo enduro de color azul, con el caño de escape libre. De acuerdo con la descripción aportada, el conductor vestía una campera amarilla, mientras que su acompañante llevaba una gorra roja, campera azul y pantalón deportivo gris.

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Tras cometer el robo, ambos escaparon del lugar con el teléfono, un Motorola E22 que tenía un chip de la empresa Personal.

La denuncia fue radicada durante la madrugada de este miércoles en la Comisaría Comunitaria N° 50, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6.

El fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, dispuso que se aguarden directivas para avanzar en la investigación y procurar identificar a los autores del hecho.