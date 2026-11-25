El ministro de Economía cuestionó la definición de recesión luego de que el INDEC confirmara dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Atribuyó el retroceso de julio a factores extraordinarios y aseguró que no está preocupado por la suba del dólar.

Hoy 10:21

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó que la Argentina haya ingresado en una recesión técnica luego de que el INDEC informara que la actividad económica acumuló dos trimestres consecutivos con resultados negativos. El funcionario sostuvo que se trata de una definición que no refleja necesariamente la profundidad de la situación económica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La definición de recesión técnica es una mera definición casi arbitraria, pero no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, afirmó durante una entrevista con A24.

Las declaraciones se produjeron después de que el organismo estadístico difundiera el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre. Si bien registró una mejora mensual del 1,1%, el resultado no alcanzó para compensar la fuerte caída de julio, del 2,5%, y la recuperación del 0,4% de agosto.

De esta manera, el balance del tercer trimestre quedó por debajo del período anterior, lo que configuró dos trimestres consecutivos de retroceso y la denominada recesión técnica.

Caputo explicó por qué cayó la actividad en julio

Al referirse a los números de la economía, el titular del Palacio de Hacienda consideró que julio fue un mes atípico y atribuyó el retroceso a distintos factores, entre ellos la suba del gas, las lluvias y el impacto del Mundial de fútbol.

“Si vos anualizás ese 2,5% te da como una caída del 30%, lo cual no tiene ningún sentido. Es obvio que en julio algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó el problema de la suba del gas, pasó el problema de las lluvias y el Mundial, entonces dio un número raro”, explicó.

En esa línea, Caputo pidió poner el foco en los próximos meses y sostuvo que las mejoras de agosto y septiembre permiten proyectar un escenario más favorable.

“Septiembre ya deja un arrastre positivo para el próximo trimestre de 0,9. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace 3 o 4 años discutíamos que había que salir corriendo”, expresó.

El ministro también comparó la situación actual con los últimos años de la gestión de Alberto Fernández y sostuvo que la economía ya atravesaba un período recesivo antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Qué dijo sobre el dólar y la inflación

Durante la entrevista, Caputo también fue consultado por la reciente suba del dólar, que alcanzó nuevos valores récord en los distintos segmentos del mercado cambiario.

“Definitivamente, no”, respondió al ser preguntado si estaba preocupado por la evolución de la cotización.

El funcionario explicó que el movimiento de la divisa estuvo relacionado con un escenario de incertidumbre financiera internacional y con la apreciación del dólar frente a otras monedas.

“La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, que se denominan de parada repentina, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas”, señaló.

Por último, al ser consultado sobre el posible traslado de la suba del dólar a los precios, Caputo manifestó que confía en el programa económico del Gobierno y en la continuidad de la desaceleración inflacionaria.

“La inflación núcleo viene corriendo a niveles del 20% anual, por lo tanto nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger a una inflación internacional”, concluyó.