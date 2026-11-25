Tenía seis tiros, tres impactos en la cabeza. La duda de los investigadores es si lo mataron los cómplices por error o un justiciero.

Hoy 10:01

El cuerpo de Mateo Carmody Sánchez, alías “Mateíto El Ninja”, el ladrón de 16 años muerto el domingo pasado en Morón, enfrentó su autopsia en una morgue judicial de la zona oeste. Carmody Sánchez fue baleado en un intento de robo a un vecino, en la esquina de Aguada y Maza, junto a dos cómplices que lo abandonaron para huir en un Fiat Cronos robado.

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Dos hipótesis circulaban el caso. La primera, indicaba que “Mateíto” fue muerto por su propia banda, baleado por error. La segunda, que un mal llamado justiciero irrumpió en la escena y le disparó.

En los resultados preliminares de la autopsia, ordenada por el fiscal del caso, Guillermo Rodríguez Rey: el estudio reveló que Carmody Sánchez recibió, al menos, seis disparos. “Hemorragia interna, hemopericardio traumático, posee múltiples heridas por proyectil de arma de fuego”. Se encontraron tres postas de plomo dentro de su cabeza, así como otras tres dentro de su tórax. Dos fragmentos de plomo se hallaron en su cerebro.

Este resultado, aseguran altas fuentes del caso, refuerza la teoría del tirador anónimo. Los disparos se suman a los cuatro impactos de bala hallados en el Fiat Cronos, que fue descartad.

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En la escena del hecho, curiosamente, no se hallaron vainas servidas. Los investigadores del caso se preguntaban: ¿acaso el tirador usó dos revólveres?

Sin embargo, los plomos extraídos del cuerpo eran perdigones: el tirador que lo mató usó un pistolón o una escopeta. “Las postas de plomo son componentes de cartuchos para armas de fuego con cañón de anima lisa tales como escopeta, pistolón y armas rudimentarias”, continúa el reporte forense. Esto explica, desde ya, por qué no se hallaron vainas servidas de balas en la escena del hecho.

La Policía Bonaerense investiga el hecho, con tareas encomendadas por la Justicia de menores a la Comisaría 1° de Morón. Curiosamente, no se hallaron videos del hecho, tanto del robo como de la muerte de “Mateíto”. No hay una prueba, hasta ahora, que permita establecer un relato. Que un vecino halla disparado desde la reja de su casa es una de tantas posibilidades. La trayectoria de los disparos es otro punto. Por la distribución de los perdigones, es posible que el tirador haya disparado a una distancia cercana,

¿Legítima defensa, exceso u homicidio?

La pregunta principal del caso es clave para definir la historia. El acto del tirador anónimo, si es que existió, podría ser considerado por el fiscal del caso como un hecho de legítima defensa, un exceso de legítima defensa, o un homicidio, liso y llano.

Una fuente de máxima importancia en el expediente asevera: “Depende de muchísimos factores. El justiciero podría decir que fue apuntado con el arma y por ese motivo se vio obligado a disparar”.

Sin embargo, no se descarta ninguna hipótesis, incluso, la que indica que la propia banda halla baleado a Carmody Sánchez, a pesar de seis plomos en el cuerpo y cuatro en el auto. “Con una pistola tumbera, podría ocurrir”, dice la misma fuente. Sin embargo, las armas tumberas, o los viejos pistolones, son infrecuentes en la nueva generación de ladrones de autos de la zona oeste.

Carmody Sánchez ya era un delincuente de carrera al momento de su muerte. Con dos arrestos desde sus 15 años por robo agravado, había sido vinculado a la banda de “Agustincito”, otro feroz pistolero adolescente de La Matanza, capturado en Isidro Casanova a comienzos de octubre.