El acuerdo permitirá articular proyectos conjuntos en educación, cultura, investigación y producción, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de formación, crecimiento productivo y desarrollo para la comunidad.

Hoy 09:45

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la Municipalidad de Clodomira firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional que permitirá desarrollar proyectos y acciones conjuntas destinados a generar nuevas oportunidades de formación, crecimiento productivo y desarrollo local.

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El acuerdo fue rubricado por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, y el intendente de Clodomira, Daniel Darío Ruiz, durante un encuentro del que también participaron integrantes del Gabinete Rectoral.

La iniciativa contempla la elaboración de una agenda de trabajo colaborativo en áreas como educación, cultura, investigación, producción y transferencia tecnológica, procurando acercar las capacidades académicas, científicas y técnicas de la Universidad a las demandas de la comunidad clodomirense.

Al referirse a la firma del convenio, el intendente Daniel Ruiz destacó las posibilidades que abre este acuerdo para Clodomira y la importancia de contar con el acompañamiento de la Universidad en el desarrollo de iniciativas locales.

"Para nosotros es muy importante poder trabajar junto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque significa acercar conocimientos, herramientas y nuevas oportunidades a nuestros vecinos; queremos que nuestros jóvenes tengan más posibilidades de formación y que nuestros emprendedores y productores puedan acceder a recursos que les permitan seguir creciendo", expresó el jefe comunal.

Ruiz agregó: "Este convenio nos permitirá avanzar en proyectos que respondan a las necesidades de nuestra ciudad, aprovechando la experiencia y las capacidades de una institución que tiene mucho para aportar al desarrollo de Clodomira".

Por su parte, Ledesma destacó la importancia de profundizar el trabajo con los gobiernos locales como parte de la política de vinculación territorial de la Universidad.

"Entendemos que la Universidad tiene mucho para aportar al desarrollo de las comunidades del interior de nuestra provincia. El trabajo con los municipios nos permite conocer de manera directa las necesidades de cada localidad y, a partir de allí, generar propuestas que tengan un impacto concreto en la vida de las personas", señaló el rector.

Asimismo, sostuvo que la Unse cuenta con equipos de profesionales, docentes e investigadores que pueden contribuir desde distintas disciplinas a la formación, la producción y el desarrollo de los territorios.

"El desafío -remarcó Ledesma- es construir una agenda de trabajo que permita transformar esas capacidades en oportunidades para la comunidad”.

A partir de la firma del convenio marco, ambas instituciones podrán avanzar en la definición de programas, proyectos y acuerdos específicos que permitan trasladar los conocimientos y recursos universitarios a iniciativas vinculadas con las necesidades educativas, sociales y productivas de la localidad.