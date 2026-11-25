Un joven de 22 años denunció que desconocidos violentaron el sistema de seguridad de su moto y se la llevaron del estacionamiento de un complejo deportivo del barrio Herrera El Alto.

Hoy 10:20

Un nuevo robo de motovehículo fue denunciado en Las Termas de Río Hondo. La víctima, Erick Nair Messa Sandoval, advirtió que su motocicleta había desaparecido del estacionamiento de una cancha de pádel ubicada en la intersección de calle San Martín y una calle sin nombre, en el barrio Herrera El Alto.

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Según consta en la denuncia, el hecho se habría producido durante la noche del martes 24 de noviembre y la madrugada de este miércoles 25, en una franja horaria comprendida entre las 22 y las 2.

El rodado sustraído es una Honda Wave 110 S de color negro, dominio A087DQE, que tenía sus espejos colocados.

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El damnificado manifestó que los autores desconocidos habrían ejercido violencia sobre el sistema de seguridad del manillar para poder llevarse la motocicleta del estacionamiento del complejo deportivo.

Además, indicó que en el lugar no hay cámaras de seguridad y que no cuenta con testigos que puedan aportar datos sobre lo sucedido.

La denuncia fue radicada a las 2:30 de este miércoles en la Comisaría Comunitaria N° 50, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6.

El fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, dispuso que se aguarden directivas para avanzar con las actuaciones correspondientes.