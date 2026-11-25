Termas. Dos perros y dos gatos, estos últimos de apenas dos meses de vida, murieron tras presentar síntomas compatibles con un posible envenenamiento. Ocurrió en el barrio La Palúdica.

Hoy 10:47

Un preocupante episodio de presunto maltrato animal generó conmoción en el barrio La Palúdica de Las Termas de Río Hondo, donde cuatro animales perdieron la vida luego de presentar síntomas que sus propietarios atribuyeron a un posible envenenamiento.

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El hecho ocurrió el martes 24 de noviembre, alrededor de las 15, en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Antonino Taboada y Chile. Según denunció Margarita Mercedes Capo, de 35 años, fue alertada por su madre, quien le advirtió que en el patio trasero había dos perros tendidos en el suelo y con espuma blanca en la boca.

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Al llegar al lugar, la mujer constató que uno de los animales era de su propiedad y el otro pertenecía a su vecina, Cecilia Marisa Roldán, de 35 años. Ambos perros habían perdido la vida.

Pero la situación se tornó aún más dramática cuando Capo advirtió que sus dos gatos, de aproximadamente dos meses de edad, también habían muerto. Los pequeños felinos se encontraban en el comedor y, según manifestó, habrían consumido una pequeña porción de carne que aparentemente les provocó síntomas de envenenamiento.

La vecina Roldán también denunció lo ocurrido. Según relató, mientras se encontraba trabajando recibió un llamado de su pareja, quien le informó que su perro había muerto y presentaba espuma blanca en el hocico. Posteriormente, se entrevistó con Capo y tomó conocimiento de que otros animales habían sufrido un episodio similar.

La mujer indicó que su perro había sido sepultado antes de realizar la denuncia y señaló que no sospecha de ninguna persona en particular.

Intervención judicial

Las denuncias fueron radicadas en la Comisaría Comunitaria N° 40, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6.

La fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens, dispuso que se remitan las actuaciones correspondientes, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 14.346, de protección contra los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales.

Hasta el momento, no se informó sobre personas identificadas como responsables del hecho. La causa busca esclarecer las circunstancias en las que murieron los cuatro animales y determinar si fueron víctimas de un envenenamiento intencional.