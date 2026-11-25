La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado recordó el impacto de la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019 y planteó que el Gobierno todavía puede evitar un escenario similar. También defendió la suspensión de las primarias para 2027.

Hoy 11:26

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a referirse al escenario político del Gobierno de Javier Milei y dejó una advertencia sobre el rumbo de la gestión de cara a las elecciones presidenciales de 2027. "Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo", sostuvo al recordar el impacto que tuvo la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Bloomberg News, en la que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también analizó el calendario electoral y defendió la iniciativa del oficialismo para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027.

Al recordar lo ocurrido durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich señaló que el resultado de las primarias de agosto de 2019 tomó por sorpresa a buena parte del oficialismo. "Nadie en el Gobierno se dio cuenta de que Macri podía perder por 14 puntos, lo que fue un golpe devastador", afirmó.

En ese contexto, la legisladora planteó que la administración de Milei todavía tiene margen para modificar su estrategia y evitar que se repita una situación de esas características.

La suspensión de las PASO y el calendario electoral

Durante la entrevista, Bullrich manifestó su confianza en que el Senado aprobará la reforma electoral impulsada por el Gobierno, cuyo principal objetivo es suspender las primarias nacionales del próximo año.

"Los votos están para la reforma electoral el jueves", aseguró la senadora, en referencia a la sesión prevista para este 26 de noviembre en la Cámara alta.

La exministra de Seguridad justificó la iniciativa al considerar que el país atraviesa períodos electorales demasiado extensos. "El país vive en elecciones todo el tiempo, eso no está bien. Por eso, acortar una de las vueltas, que son las PASO, significa que al menos a nivel nacional el proceso electoral no empieza hasta septiembre", explicó.

También cuestionó el funcionamiento que tuvieron las primarias en distintas elecciones y consideró que, en muchos casos, no existió una verdadera competencia interna entre candidatos. "Muchas veces, en las PASO nadie competía contra nadie y se transformaban en un sistema electoral de tres vueltas", sostuvo.

En contraposición, mencionó el modelo estadounidense como una alternativa que considera más conveniente, debido a que los candidatos compiten en diferentes momentos y quienes desean participar pueden inscribirse.

Por otra parte, Bullrich expresó su preferencia por unificar las fechas de las elecciones provinciales y nacionales. "Me gustaría que el país tuviera un día de elecciones como tienen en Brasil. Aquí, cada provincia separa sus elecciones y las hace cuando quiere", manifestó.

La iniciativa oficialista consiguió dictamen en el Senado después de una serie de negociaciones con legisladores aliados y contempla la suspensión de las PASO durante 2027. Ahora, el proyecto deberá atravesar el debate en el recinto, donde el Gobierno buscará reunir los respaldos necesarios para avanzar con la reforma electoral.