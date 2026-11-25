El actor británico contó que pidió participar del casting para interpretar al agente 007, pero recibió como respuesta que era demasiado mayor.

Hoy 11:22

Charlie Cox, reconocido mundialmente por interpretar a Matt Murdock en la serie "Daredevil", reveló que intentó participar en la selección del próximo James Bond, pero no llegó a realizar una audición porque le dijeron que era demasiado mayor para el personaje.

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La anécdota surgió durante una entrevista con Virgin Radio UK, en la que el actor contó que había solicitado la oportunidad de probarse para el papel del agente 007. Sin embargo, la respuesta que recibió lo sorprendió, especialmente después de conocerse que Robert Pattinson fue elegido para convertirse en el nuevo protagonista de la franquicia.

"¿Puedo decir algo? Pedí hacer una audición para ese papel. ¿Sabés lo que me dijeron? 'Demasiado grande'. ¡Pero Rob tiene casi mi misma edad!", comentó Cox.

El actor, que cumplirá 44 años en diciembre, cuestionó el criterio utilizado para descartarlo. "¿Cómo es que 44 es demasiado mayor?", expresó, aunque también reconoció que Pattinson tiene el aspecto adecuado para interpretar al célebre espía.

La diferencia de edad con Robert Pattinson

Si bien Cox bromeó sobre la similitud de sus edades, existe una diferencia de cuatro años entre ambos: Pattinson tiene 40 años y el protagonista de "Daredevil" cumplirá 44.

Lejos de cuestionar la elección definitiva, Cox destacó la trayectoria de su colega y elogió los proyectos cinematográficos en los que participó durante los últimos años.

"Qué carrera tan increíble construyó Robert. Algunas de las cosas que hizo, los directores con los que trabajó y que después se convirtieron en grandes autores... Es una carrera extraordinaria", señaló.

Antes de conocer la decisión, Cox había imaginado que el papel podía quedar en manos de Jack Lowden o Callum Turner, dos de los nombres que también habían sido mencionados durante las especulaciones sobre el sucesor de Daniel Craig.

Robert Pattinson será el nuevo agente 007

La elección de Pattinson marcó el comienzo de una nueva etapa para la saga cinematográfica. El actor será el séptimo en interpretar a James Bond en la pantalla grande, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

La próxima producción será la película número 26 de la franquicia y contará con la participación de Amazon MGM Studios en el control creativo del personaje.

Pattinson expresó su entusiasmo por asumir el desafío y definió la oportunidad como "el honor de mi vida".