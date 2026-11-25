La dirigencia del Millonario comenzó a trabajar en el armado del plantel para la próxima temporada y ya tiene algunos nombres en carpeta.

Hoy 13:05

Mientras mantiene la ilusión de conquistar el Torneo Clausura 2026 y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores, River Plate comenzó a diagramar el mercado de pases. La dirigencia pretende incorporar un marcador central, un mediocampista defensivo y un centrodelantero.

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Para reforzar la defensa, uno de los principales candidatos es Tomás Palacios, actualmente en Estudiantes de La Plata y cuyo pase pertenece al Inter de Milán. El club italiano pretende seis millones de euros por el futbolista, aunque desde Núñez buscarán negociar una cesión con opción de compra.

Otro de los nombres que aparece en carpeta es Mauro Coronel, defensor paraguayo de apenas 18 años que se desempeña en Nacional de su país y que ya debutó en la selección mayor. Las gestiones por su incorporación se encuentran avanzadas.

En el mediocampo, la búsqueda responde a la decisión de no adquirir el pase de Fausto Vera, los inconvenientes físicos de Aníbal Moreno y la escasa experiencia de los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva. Por el momento, no trascendieron candidatos para ocupar ese puesto.

En cuanto al ataque, uno de los apuntados es Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza. La posible salida de Rafael Santos Borré podría abrirle espacio a un nuevo delantero en el plantel millonario.

Por otra parte, River mantiene el interés por el arquero marroquí Yassine Bounou, aunque una eventual incorporación podría estar vinculada a la venta de Santiago Beltrán a mediados de 2027.