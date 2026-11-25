Atención automovilistas. Será entre la 0 hora y las 5 de la madrugada de los días jueves y viernes.

Hoy 13:09

Por motivo de la realización trabajos de conservación, se restringirá el paso vehicular entre las 0 y las 5 hs del jueves y el viernes.

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Vialidad Nacional informa que se programaron tareas de mantenimiento en el Puente Carretero, vía que comunica la ciudad Capital de Santiago del Estero con La Banda, que consisten en la limpieza de calzada y desagües pluviales.

Por ese motivo, permanecerá inhabilitado de manera total al tránsito vehicular mientras duren dichos trabajos. Los automovilistas deberán trasladarse durante ese lapso de tiempo solo por el Puente Nuevo.

Estas tareas se llevarán a cabo a fin de mejorar su funcionamiento y preservar la seguridad de la vía.

Cabe recalcar, que las tareas operativas estarán a cargo del personal de la División Conservación del 16° Distrito de Vialidad Nacional y contará con la colaboración de la Policía de la Provincia en el ordenamiento del tránsito, a fin de evitar todo tipo de contratiempos durante las tareas programadas.