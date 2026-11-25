La doctora en Estudios de Género Cecilia Canevari analizó la problemática de la violencia contra las mujeres en diálogo con Radio Panorama, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Hoy 13:50

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la doctora en Estudios de Género Cecilia Canevari advirtió sobre la gravedad de la situación en Santiago del Estero y sostuvo que la provincia tiene la tasa de femicidios más alta del país.

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En diálogo con Radio Panorama, la especialista planteó la necesidad de analizar las causas sociales y culturales de esta problemática y puso el foco en los mandatos de la masculinidad como uno de los aspectos centrales para comprender la violencia contra las mujeres.

"Santiago del Estero tiene la tasa de femicidios más alta del país, y siempre Santiago lleva el número más alarmante y más alto. La pregunta es qué nos pasa como sociedad que no podemos frenar esta violencia, que tiene una característica específica: no es la de dos bandas de fútbol que se pelean a la salida del partido, sino que ocurre en el interior de los hogares, en relaciones que en algún momento fueron afectivas y luego se volvieron violentas", expresó.

En ese sentido, señaló que en el 90% de los casos son varones quienes atacan a las mujeres y consideró que es necesario interrogarse sobre las formas de construcción de la masculinidad.

"En nuestra sociedad, los varones tienen, de acuerdo con la antropóloga Rita Segato, un mandato de ser machos que les pesa mucho sobre las espaldas. Permanentemente, para cumplir con ese papel, tienen que estar demostrando socialmente que efectivamente lo son y tienen una intolerancia significativa a la frustración", explicó.

Canevari también hizo referencia a determinadas conductas y expresiones cotidianas que reflejan la fragilidad de esa construcción masculina y la necesidad de demostrar autoridad frente a otros varones.

"En las calles de Santiago hay insultos que atentan contra el honor masculino, ya sea por la fidelidad de su pareja o por su sexualidad. Eso resulta intolerable porque son sus pares. Eso irrita al varón y es solo un ejemplo para que nos demos cuenta de lo sensible que es la masculinidad", manifestó.

A partir de ese análisis, sostuvo que es necesario que los varones revisen prácticas naturalizadas, como considerar que sus compañeras son de su propiedad. Según explicó, estas conductas condicionan la libertad y la autonomía de las mujeres y funcionan como una forma de ejercer control y autoridad sobre sus cuerpos.

Cuestionamientos a las políticas de prevención

Durante la entrevista, la profesional también cuestionó el contexto político nacional y consideró que los discursos de las principales autoridades tienen incidencia en la legitimación de determinadas formas de violencia.

"Tenemos un gobierno nacional que destila violencia. El presidente particularmente habilita y permite la violencia", afirmó.

Por otra parte, Canevari advirtió sobre la falta de campañas de prevención contundentes en la provincia y señaló el debilitamiento de las políticas educativas y de los programas destinados a abordar las desigualdades de género.

"La provincia no está haciendo una campaña de prevención contundente que nos permita poner este tema en debate. A nivel nacional se desmantelaron y se desfinanciaron programas, y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) no es aplicada como dice la ley que debe aplicarse", cuestionó.

Asimismo, recordó que en 2023 el Gobierno nacional desmanteló el Plan ENIA, una iniciativa destinada a prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.

"Todo lo que se pueda hacer en el plano educativo está debilitado, existe, pero está debilitado", concluyó.