Los trabajos se desarrollan sobre calle Andrés Chazarreta e incluyen la recuperación y nivelación de un espacio de más de 13.000 metros cuadrados que funcionaba como basural clandestino. El municipio analiza junto a vecinos e instituciones posibles usos para el sector.

Hoy 13:41

El intendente, Ing. Mario Benavente, supervisó los trabajos de pavimentación que se ejecutan en el barrio Mariano Moreno, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y la conectividad de ese sector de la ciudad.

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La intervención contempla la ejecución de pavimento de hormigón sobre la calle Andrés Chazarreta, en el tramo comprendido entre la avenida del Trabajo y la calle Paladini, con una extensión de 325 metros lineales.

“Esta obra permitirá generar una nueva vía de comunicación directa entre las avenidas Aguirre y del Trabajo, facilitando la circulación vehicular y brindando una salida más rápida y segura a los vecinos de las viviendas del IPVU y de distintos sectores del barrio”, indicó el jefe comunal.

“Las tareas también incluyeron la recuperación de un espacio que funcionaba como un gran basural clandestino, donde se realizó un importante despliegue de maquinaria para retirar los residuos y acondicionar el terreno mediante trabajos de relleno y nivelación”, agregó.

El Ing. Benavente destacó que actualmente el espacio se encuentra completamente limpio y que, junto con los vecinos y las instituciones de la zona, se analiza desarrollar allí plazas, canchas de fútbol y otras propuestas que permitan continuar mejorando el entorno y beneficiar a todo el barrio.

Finalmente, afirmó que el programa de pavimentación y de creación y modernización de espacios verdes continuará en otros sectores de la ciudad. Asimismo, reiteró el pedido a la comunidad de no arrojar residuos en la vía pública y de respetar los días y horarios establecidos para el paso del camión recolector.

El trabajo de limpieza en ese sector del barrio Mariano Moreno permitió recuperar otro espacio de 13.420 metros cuadrados que, tras la intervención del municipio, quedó dividido en dos extensas fracciones de terreno, ubicadas hacia ambos lados de la calle Andrés Chazarreta, limpias y niveladas.