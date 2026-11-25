La institución instalará su segunda sede en Argentina en Santiago del Estero, donde ofrecerá una especialidad de Posgrado en Odontología. El ciclo lectivo está previsto para marzo o abril de 2027, con una propuesta teórico-práctica.

Hoy 13:43

Representantes de Facultad del Centro Oeste Paulista (Facop) de Brasil y Argentina fueron recibidos este miércoles en Casa de Gobierno por el gobernador Elías Suárez, junto con el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, luego de haber oficializado la apertura de una sede académica de Posgrado en Odontología en Santiago del Estero.

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En el salón de acuerdos se desarrolló el encuentro con el manager de la universidad Facop para Argentina, Juan Eugenio Caride; el coordinador general de Facop Brasil, André Michelis; la directora de marketing de la sede Brasil, Sabrina Acevedo, y los docentes de la sede Santiago del Estero, José Luis Sánchez y Rodolfo Milesi.

Durante la reunión detallaron los alcances de esta apuesta educativa y sanitaria en Santiago del Estero, que tendrá la segunda sede de Facop en el país, sumándose a la ya existente en la ciudad de La Plata.

Según explicaron, el ciclo lectivo comenzará entre marzo y abril de 2027 con la especialidad en Rehabilitación Oral, bajo una modalidad teórico-práctica.

Al término de la reunión, Caride destacó la decisión de federalizar la oferta académica de la institución, eligiendo a Santiago del Estero por su ubicación clave en el norte del país.