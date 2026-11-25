La hija del empresario chocolatero compartió una publicación en sus redes sociales para homenajearlo en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Sus palabras reflejaron la nostalgia y el dolor por la ausencia de su padre.

Hoy 14:14

Este 25 de noviembre se cumplen 13 años de la muerte de Ricardo Fort, una de las figuras más recordadas del espectáculo argentino. En esta fecha especial, su hija Marta Fort lo homenajeó con una emotiva publicación en redes sociales, donde expresó cuánto extraña a su papá y compartió un mensaje cargado de sentimientos.

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La joven eligió recordar al empresario chocolatero con palabras que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores. “Cuánto daría por un abrazo más”, escribió en su publicación, una frase con la que resumió el dolor que todavía le provoca su ausencia.

El recuerdo de Marta volvió a poner en primer plano el vínculo que mantenía con su padre, quien murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años. A más de una década de aquel momento, sus hijos continúan manteniendo vivo su legado y compartiendo recuerdos de quien fue una de las personalidades más mediáticas de la televisión argentina.

La muerte de Ricardo Fort

Ricardo Fort falleció en 2013, luego de atravesar distintos problemas de salud. Su muerte generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y entre sus seguidores, que habían acompañado su exposición pública durante años.

Empresario, mediático y protagonista de numerosos programas de televisión, Fort construyó un personaje reconocible por sus frases, su estilo de vida y sus extravagantes apariciones. También fue conocido por su participación en el mundo del espectáculo y por su vínculo con la empresa familiar dedicada a la producción de chocolates.

A 13 años de su fallecimiento, su figura sigue presente en la memoria del público y, especialmente, en la de sus hijos, quienes lo recuerdan a través de mensajes y fotografías en cada aniversario.