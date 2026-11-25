El exdirector técnico de Boca tenía un acuerdo de palabra para asumir en el Ferroviario, pero las negociaciones se cayeron en las últimas horas. Ahora analiza una propuesta del fútbol ecuatoriano.

Hoy 16:36

Cuando todo parecía encaminado para su desembarco en Santiago del Estero, finalmente Claudio Úbeda no será el nuevo entrenador de Central Córdoba. La negociación se frustró de manera inesperada y la dirigencia ferroviaria deberá continuar con la búsqueda del reemplazante de Sebastián Domínguez.

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El Sifón había alcanzado un acuerdo de palabra con la institución santiagueña y se esperaba su llegada a la provincia durante estos días para conocer las instalaciones y formalizar su vínculo hasta diciembre de 2027. Sin embargo, desde su entorno confirmaron este miércoles que no asumirá en el cargo.

Úbeda viene de dirigir a Boca Juniors, donde estuvo siete meses al frente del plantel, consiguió dos victorias consecutivas ante River y terminó su ciclo tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras frustrarse su llegada al Ferroviario, el entrenador analiza una propuesta de Emelec de Ecuador, institución que también tiene entre sus candidatos al uruguayo Guillermo Sanguinetti.

De esta manera, Central Córdoba deberá buscar otras alternativas para definir al entrenador que conducirá al equipo durante una temporada 2027 en la que tendrá como principal desafío asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.