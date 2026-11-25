La Policía de Tucumán ha incautado más de 20 kilos de cocaína en el marco del Operativo Lapacho, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de un vehículo.

Hoy 17:30

En un destacado operativo, la Policía de Tucumán ha llevado a cabo un exitoso procedimiento que culminó con la incautación de más de 20 kilos de cocaína. Este hallazgo se produjo durante el Operativo Lapacho, realizado en el Destacamento Fronterizo Cabo Vallejo. La acción policial no solo resultó en la confiscación de la droga, sino también en la detención de un individuo vinculado al tráfico de estupefacientes.

El operativo tuvo lugar en un punto crítico de control, donde las fuerzas de seguridad intensifican sus esfuerzos para combatir el narcotráfico. Según las primeras informaciones, se ha señalado que los implicados en este delito son ciudadanos tucumanos, quienes habrían sido contratados por personas originarias de Salta. Su misión era facilitar el traslado del cargamento, sorteando los controles fronterizos establecidos.

El Operativo Lapacho se enmarca dentro de las estrategias de prevención y control implementadas por la Policía de Tucumán. Este procedimiento es considerado un importante golpe al narcotráfico en la región, evidenciando la determinación de las autoridades para desmantelar redes criminales que afectan la seguridad pública.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades de los involucrados y el alcance de esta maniobra. Se están analizando las conexiones entre los detenidos y las organizaciones delictivas que operan en la región, con el objetivo de desarticular completamente estas redes de tráfico.

El hallazgo de la droga se considera un logro significativo en la lucha contra el narcotráfico, y se espera que este tipo de operativos continúe en el futuro. La Policía de Tucumán ha manifestado su compromiso de seguir trabajando en conjunto con otras fuerzas de seguridad para enfrentar este serio problema social.

La comunidad ha recibido con entusiasmo la noticia de la detención y el secuestro, reafirmando la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden y la ciudadanía en la lucha contra el crimen organizado. Este tipo de acciones refuerzan la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por su seguridad.