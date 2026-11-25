El seleccionado dirigido por Pablo Prigioni se prepara para recibir a Bahamas y Canadá en Zárate, con la posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial 2027. Las ausencias por lesión, los jugadores que ya se sumaron y quienes podrían incorporarse.

Hoy 16:53

La Selección Argentina de básquet ya se entrena de cara a una ventana FIBA que será fundamental para sus aspiraciones de clasificarse al Mundial de Qatar 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni enfrentará a Bahamas y Canadá en Zárate, con varias bajas importantes y a la espera de completar su plantel.

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Entre las principales ausencias aparecen Facundo Campazzo y Gabriel Deck, quienes se encuentran lesionados desde hace tiempo. A ellos se sumó a último momento Leandro Bolmaro, que quedó descartado debido a una lesión en los aductores.

En el caso de Gabriel Deck, el santiagueño continúa con su proceso de recuperación tras haber sido operado el pasado 14 de octubre por una lesión en el hombro izquierdo. El jugador del Real Madrid sufrió una luxación articular que derivó en una inestabilidad anterior y demandó una intervención quirúrgica. Con un plazo estimado de recuperación de entre cuatro y cinco meses, el oriundo de Colonia Dora también podría perderse la última ventana clasificatoria, prevista para febrero de 2027.

En cuanto a los jugadores que militan en el exterior, Nicolás Laprovittola, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet arribaron el lunes desde Europa, mientras que Alex Negrete llegó procedente de Brasil.

Por su parte, Gonzalo Corbalán tiene previsto incorporarse durante la tarde de este miércoles, luego de disputar un compromiso con Valencia Basket.

Desde la Liga Nacional se sumaron José Vildoza, Francisco Cáffaro y Leonardo Lema, de Boca; Martiniano Dato y Carlos Rivero, de Gimnasia; Agustín Cáffaro, de Independiente, y Gonzalo Bressan, de Atenas.

Los jugadores que podrían sumarse para enfrentar a Canadá

Entre los nombres que todavía podrían incorporarse al seleccionado aparecen Luca Vildoza y Juan Fernández, aunque sus presencias dependerán de los compromisos que tienen con sus respectivos equipos.

Vildoza tiene actividad este miércoles con Partizan ante Dubai, mientras que Fernández disputará encuentros con South Carolina en la NCAA los días 25 y 26 de noviembre. Ambos podrían sumarse para el compromiso del domingo frente a Canadá.

Por otro lado, Franco Baralle, Agustín Barreiro, Tomás Monacchi, Juan Bocca, Lucas Giovannetti, Federico Zezular y Tayavek Gallizzi quedaron fuera de la convocatoria definitiva, pese a integrar la nómina preliminar de 24 jugadores.

Laprovittola y Brussino, los referentes de Argentina

Ante las ausencias de Campazzo y Deck, Nicolás Laprovittola y Nicolás Brussino serán los principales referentes desde la experiencia. Prigioni también contará con jugadores como Corbalán, José Vildoza y Juan Ignacio Marcos, quienes tuvieron protagonismo durante la última AmeriCup.

Nico Laprovittola

Nico Brussino

En el juego interior, Francisco Cáffaro tendrá un papel importante, mientras que Leonardo Lema y Juan Pablo Vaulet serán alternativas para aportar presencia física en la posición de ala-pívot.

Argentina cuenta con ocho jugadores que formaron parte del plantel que consiguió el subcampeonato en la última AmeriCup y buscará aprovechar esa continuidad para sellar su regreso a la máxima cita mundialista.

Cuándo juega Argentina por las Eliminatorias FIBA

Jueves 26 de noviembre, a las 21.40: Argentina vs. Bahamas.

Argentina vs. Bahamas. Domingo 29 de noviembre, a las 18.10: Argentina vs. Canadá.

Ambos encuentros se disputarán en el Polideportivo Diego Armando Maradona de Zárate. En caso de conseguir dos victorias, el seleccionado nacional asegurará su clasificación al Mundial 2027.