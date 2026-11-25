El Presidente adelantó los principales conceptos de “La moral como política de Estado”, una obra de tres tomos que se presentará el 30 de noviembre.

Hoy 17:56

El presidente Javier Milei se prepara para presentar su nuevo libro, “La moral como política de Estado”, una obra dividida en tres tomos en la que desarrolla su visión sobre la relación entre los valores religiosos, la economía y el ejercicio del poder político.

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La publicación, a cargo de la editorial Hojas del Sur, estará disponible desde principios de diciembre y tendrá su presentación oficial el 30 de noviembre en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista telefónica, el mandatario adelantó que su trabajo busca cuestionar la separación entre la moral y la política planteada por Nicolás Maquiavelo.

“Vengo a confrontar la posición de Maquiavelo”, afirmó Milei, quien sostiene que las decisiones políticas deben estar fundamentadas en principios éticos y morales.

Los tres ejes del nuevo libro de Javier Milei

El Presidente explicó que su obra se estructura alrededor de tres conceptos centrales: la justicia, la eficiencia económica y la relación entre ambas.

En el apartado dedicado a la justicia, Milei recupera elementos del pensamiento griego, el derecho romano y los valores judeocristianos para fundamentar su defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de la palabra.

En materia económica, cuestiona determinados postulados de la teoría neoclásica y sostiene que muchas situaciones consideradas fallas de mercado responden, en realidad, a limitaciones de los modelos utilizados para analizar la economía.

También defendió la política de desregulación impulsada por su administración y aseguró que la eventual aprobación del proyecto conocido como Ley Hojarasca permitiría eliminar unas 20.000 regulaciones, según sus estimaciones.

Para el mandatario, la justicia y la eficiencia económica deben entenderse como conceptos relacionados, ya que considera que las decisiones basadas en principios morales favorecen el crecimiento y el bienestar.

La particular explicación de Milei sobre las tasas de interés

Uno de los pasajes más llamativos de la entrevista estuvo relacionado con la explicación que el Presidente ofreció sobre el origen de las tasas de interés a partir del relato bíblico de Adán y Eva.

“En el paraíso no hay tasa de interés, porque tenés abundancia radical”, expresó Milei.

Según su interpretación, en el jardín del Edén existía una abundancia ilimitada de recursos, por lo que no había diferencias relevantes entre consumir un bien en el presente o hacerlo en el futuro.

El mandatario vinculó la aparición de la escasez y de las tasas de interés con la expulsión de Adán y Eva del paraíso.

“Por eso no es lo mismo consumir un bien hoy o mañana, y aparece la tasa de interés, porque las cosas valen más hoy”, explicó.

Se trata de una interpretación personal que combina conceptos económicos con referencias religiosas y que constituye uno de los argumentos desarrollados en su nueva publicación.

Una obra que también repasa las decisiones de su Gobierno

Milei detalló que el primer tomo estará dedicado a la construcción de su pensamiento político y económico, desde sus intervenciones en el Foro de Davos hasta sus reflexiones más recientes.

El segundo volumen reunirá discursos en los que esos conceptos se aplican a problemas y decisiones concretas.

Por su parte, el tercer tomo estará orientado a documentar las medidas adoptadas por su administración, con códigos QR que permitirán consultar información sobre las decisiones oficiales.

La obra incluirá prólogos del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El Presidente explicó que, debido a las exigencias de su gestión, actualmente utiliza sus discursos como base para desarrollar sus publicaciones.

Además de las cuestiones económicas, el libro abordará su posicionamiento internacional, especialmente su respaldo a Israel y su interpretación de la relación entre los valores occidentales y la política exterior.

Consultado sobre los resultados de las decisiones adoptadas durante su mandato, Milei evitó realizar una evaluación definitiva y dejó una reflexión sobre el alcance de su gestión: “Eso lo va a juzgar la Historia”.