La administración de Donald Trump busca aplicar nuevos recargos comerciales a productos de China, la Unión Europea y otros mercados.

Hoy 17:59

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció una nueva propuesta de aranceles comerciales que alcanzaría a 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea. Argentina quedó fuera de esta nueva lista, aunque continúa sujeta a los gravámenes generales establecidos previamente por Washington.

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La iniciativa forma parte de la política comercial impulsada por la administración estadounidense y apunta a países que, según la Casa Blanca, otorgan subsidios a determinadas industrias y generan una sobreproducción que afecta la competitividad de las empresas locales.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, explicó que las medidas buscan corregir los desequilibrios que, a criterio del Gobierno, provocan las prácticas industriales de algunos mercados.

“Hoy proponemos una serie de aranceles selectivos para responder a este problema de sobreproducción”, afirmó el funcionario.

Qué países podrían enfrentar nuevos aranceles

La propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) contempla medidas sobre productos procedentes de China, la Unión Europea, India, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

En el caso de China, los recargos podrían alcanzar el 20%, mientras que para determinados productos europeos y japoneses la tasa total pasaría del 10% al 15%.

Las medidas todavía no entraron en vigencia. Antes de su aplicación, se abrirá un período de consultas de aproximadamente un mes para recibir observaciones de empresas y ciudadanos.

Qué ocurrirá con Argentina

A diferencia de las economías incluidas en esta nueva propuesta, Argentina no enfrentaría un arancel adicional específico como consecuencia del anuncio.

Sin embargo, esto no significa que los productos argentinos estén exentos de los impuestos comerciales estadounidenses.

El país continúa comprendido dentro del esquema de recargos de al menos el 10% anunciado por Washington a fines de julio, que alcanza a unas 60 economías.

Por lo tanto, la exclusión de Argentina de la nueva lista no implica la eliminación de los gravámenes previamente establecidos.

Las tensiones comerciales con Brasil y Europa

Además de las 14 economías mencionadas, la administración Trump planteó la posibilidad de aplicar recargos adicionales a productos brasileños, entre ellos aviones.

Washington argumenta que Brasil no adoptó medidas suficientes para responder a determinadas preocupaciones comerciales estadounidenses.

Por su parte, la Unión Europea rechazó los cuestionamientos sobre supuestas prácticas de sobreproducción industrial y sostuvo que también resulta perjudicada por el exceso de oferta proveniente de otros mercados.

La estrategia arancelaria estadounidense enfrenta, además, cuestionamientos judiciales, después de que distintas medidas comerciales fueran objetadas ante los tribunales.

El alcance definitivo de los nuevos impuestos dependerá del resultado del período de consultas y de las decisiones posteriores de las autoridades estadounidenses, por lo que las tasas anunciadas todavía podrían experimentar modificaciones antes de su implementación.