Los datos surgen del informe de gestión presentado por Diego Santilli ante el Senado.

Hoy 18:02

Los 17 viajes al exterior realizados por el presidente Javier Milei durante 2026 representaron un gasto superior a los $4.000 millones para el Estado argentino, de acuerdo con la información presentada por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso de la Nación.

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Los datos fueron incluidos en las respuestas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a las consultas formuladas por los senadores en el marco de su informe de gestión. El detalle contempla desembolsos relacionados con combustible de aeronaves, tasas aeroportuarias, alojamientos, vuelos privados y gastos de las comitivas presidenciales.

Según la documentación oficial, los costos informados incluyen $1.513.744.295 correspondientes al combustible de la flota presidencial y a erogaciones de la Secretaría General de la Presidencia.

A esa cifra se suman US$1.619.111 destinados a combustible adquirido en el exterior, tasas aeroportuarias y contratación de vuelos privados. También se incorporaron $188.864.319 en gastos de alojamiento de seis giras, informados previamente al Congreso.

Cuántos días pasó Milei fuera del país

De acuerdo con el relevamiento, el mandatario permaneció 54 días en el exterior entre enero y octubre de 2026, lo que representa un promedio aproximado de un viaje internacional cada 18 días.

Del total de 17 desplazamientos considerados, 15 se realizaron en aeronaves de la flota presidencial y dos mediante vuelos privados contratados especialmente.

Uno de estos últimos traslados correspondió a la gira por Ecuador y Colombia, desarrollada entre el 5 y el 7 de agosto, cuyo costo de contratación fue de US$143.000.

El segundo vuelo privado se utilizó para viajar a Nueva York durante septiembre, con un desembolso de US$195.000.

Entre los destinos visitados durante el año aparecen Estados Unidos, España, Suiza, Hungría, Israel, Brasil, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile y Francia.

Los gastos de seguridad no fueron incluidos

Uno de los aspectos destacados de la información oficial es que el monto difundido no contempla los costos completos de los operativos de seguridad presidencial.

Ante el pedido de detalles sobre las erogaciones de Casa Militar, el Gobierno argumentó que divulgar esa información podría comprometer la seguridad de las personas protegidas y del personal involucrado.

Por ese motivo, esos gastos quedaron excluidos del relevamiento.

Tampoco se presentó un detalle integral de los posibles reintegros o beneficios aportados por terceros, aunque se identificaron algunos alojamientos cubiertos por los gobiernos de los países anfitriones.

Además, el cálculo no incorpora la cuarta visita de Milei a Madrid, realizada a comienzos de noviembre para participar de la Cumbre Iberoamericana.

Qué explicó el Gobierno sobre los viajes presidenciales

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que todos los desplazamientos del Presidente fueron considerados visitas oficiales o de Estado.

Las actividades incluyeron reuniones bilaterales, encuentros con empresarios, participación en foros internacionales y ceremonias de reconocimiento.

Entre los viajes mencionados figura la visita a Brasil, donde Milei participó de un acto vinculado con la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Ante las consultas de los legisladores sobre los resultados concretos de las giras y su relación con los gastos realizados, la Cancillería sostuvo que los beneficios deben evaluarse más allá de la firma de acuerdos.

En ese sentido, el organismo destacó el posicionamiento internacional de la Argentina, la promoción de inversiones y la defensa de los intereses nacionales.

El informe también mencionó avances en acuerdos comerciales con Ecuador y anuncios de proyectos de inversión realizados durante las visitas presidenciales a Nueva York y París.

Sin embargo, los anuncios de inversión no necesariamente representan desembolsos ya concretados, dado que algunas iniciativas todavía se encuentran en evaluación.

De esta manera, la información presentada ante el Congreso permitió conocer una parte de los gastos asociados a la agenda internacional del Presidente durante 2026, aunque el costo total continúa sin determinarse debido a los conceptos que no fueron detallados públicamente.