Una de las iniciativas planificadas es la campaña de difusión y sensibilización sobre la temática, con el objetivo de llagar a poblaciones del interior de la provincia.

Hoy 19:06

Un tema de notoria actualidad para la sociedad adquiere una significación especial cada 25 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, instituido en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Esta fecha evoca el 25 de noviembre de 1960, cuando tres hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que reclamaban por la igualdad de derechos con respecto a los hombres, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo.

En ese marco, la Oficina de Protección a Víctimas de Violencia y la Mujer (OVFyM) y sus anexos en Centros Judiciales del interior provincial, desarrollaron diferentes actividades de concientización sobre las implicancias de este flagelo.

En la sede central del Poder Judicial, se entregaron volantes con la explicación del ciclo violencia y la forma de contactarse con el organismo ante estas situaciones, a fin de recibir asesoramiento y contención.

Este material también se distribuye en los Anexos de la OVFyM de Frías, Termas de Río Hondo y Añatuya; en dependencias policiales; en unidades de atención sanitaria; comisiones municipales y entidades no gubernamentales que trabajan con esta temática.

Asimismo, se difundió un video que aborda el ciclo de la violencia doméstica y se promocionó la videoconferencia “La violencia doméstica contra las mujeres: que nos dicen las estadísticas”, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En otro orden, se realizan talleres de sensibilización en establecimientos educativos de distintos niveles y autoridades de la OVFyM participaron en la “Jornada interinstitucional para proteger la vida de las mujeres”, que organizó la Dirección de Género, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

Por otra parte, durante esta semana se desarrollaron diferentes acciones en la ciudad termal, por parte de personal del Anexo de la OVFyM que se desempeña en ese organismo. Una de ellas fue visitar las radios Ciudad FM 92.5 y FM Termas Digital 98.5.

Paralelamente, se recorrieron comercios e instituciones termeñas, ocasión en la que se distribuyó material informativo y distintivos violetas. Ayer, se efectuó un Conversatorio en la Casa del Bicentenario, en el que se abordó la prevención de la violencia y las funciones de la Oficina y estuvo presente el intendente de Las Termas, Domingo Gattella.

Cabe destacar que con este tipo de acciones se procura fortalecer la articulación institucional y comunitaria, visibilizar los recursos de asistencia y transmitir a las mujeres el mensaje de que no están solas cuando afrontan situaciones de violencia de género e intrafamiliar.