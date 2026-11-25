La producción se estrenó el pasado 18 de noviembre y cuenta con siete episodios inspirados en hechos reales. La historia reconstruye la vida de Aníbal Gordon y sus vínculos con el crimen y la violencia política en la Argentina de los años 70.

Hoy 18:43

Netflix incorporó a su catálogo una nueva producción argentina que aborda uno de los períodos más complejos de la historia reciente del país. Se trata de Gordon, una miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna, que reconstruye el recorrido criminal de Aníbal Gordon y su vinculación con las organizaciones paraestatales que actuaron durante la década de 1970.

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La ficción tuvo su estreno mundial el miércoles 18 de noviembre de 2026 y cuenta con siete episodios, todos disponibles en la plataforma de streaming. Bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la producción combina hechos históricos con personajes y situaciones creados especialmente para la trama.

La serie está basada en los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista y escritor Marcelo Larraquy, quien investigó la trayectoria del delincuente y sus conexiones con distintos sectores del poder político y los servicios de inteligencia.

De qué trata Gordon, la nueva serie de Netflix

La historia sigue a Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó su actividad criminal con robos y asaltos, pero que posteriormente estableció vínculos con organismos de inteligencia y organizaciones parapoliciales.

Ambientada en la Argentina de los años 70, la ficción explora las conexiones entre el delito común, las disputas políticas, los servicios de inteligencia y las estructuras de represión ilegal.

A lo largo de sus siete capítulos, la producción aborda el recorrido del protagonista en un escenario marcado por los enfrentamientos políticos y sindicales, las operaciones clandestinas, las alianzas y las traiciones.

Quién fue Aníbal Gordon en la vida real

Aníbal Gordon fue un delincuente argentino que pasó de cometer delitos comunes a integrar estructuras vinculadas con la represión ilegal y la violencia política.

Su nombre quedó asociado con la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), una organización parapolicial de extrema derecha que persiguió a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y otras figuras durante la década de 1970.

También estuvo vinculado con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y con Automotores Orletti, un centro clandestino de detención y tortura que funcionó durante la última dictadura cívico-militar y formó parte del entramado represivo del Plan Cóndor.

En 1986 fue condenado a 16 años de prisión.

El elenco de Gordon: quién es quién en la serie

Además de Rodrigo de la Serna, la producción cuenta con un destacado elenco argentino que interpreta tanto a figuras históricas como a personajes ficticios.

Rodrigo de la Serna: Aníbal Gordon.

Aníbal Gordon. Matías Recalt: Acosta, la mano derecha del protagonista.

Acosta, la mano derecha del protagonista. Matías Mayer: Alejandro Giovenco, dirigente vinculado con la derecha peronista.

Alejandro Giovenco, dirigente vinculado con la derecha peronista. Camila Peralta: Julieta Melo, personaje relacionado con los servicios de inteligencia.

Julieta Melo, personaje relacionado con los servicios de inteligencia. Fiorella Bottaioli: Graciela Mancini.

Graciela Mancini. Agustín Pardella: El Polaco.

El Polaco. Toto Rovito: Federico.

El reparto también incluye a Fernando Contigiani García, Agustina Muñoz y Simón Hempe.

Gordon lidera el ranking de Netflix en Argentina

A pocos días de su estreno, la miniserie alcanzó el primer puesto entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina, según los rankings difundidos durante esta semana.

La ficción también generó repercusiones y debates sobre la representación de la violencia política, la represión ilegal y el tratamiento de los acontecimientos históricos en las producciones audiovisuales.

Cuántos capítulos tiene Gordon y dónde verla

Fecha de estreno: 18 de noviembre de 2026.

18 de noviembre de 2026. Plataforma: Netflix.

Netflix. Cantidad de episodios: siete.

siete. Duración por capítulo: entre 37 y 53 minutos.

entre 37 y 53 minutos. Género: thriller político, drama histórico y crimen.

thriller político, drama histórico y crimen. Dirección: Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

Pablo Trapero y Pablo Fendrik. Guion: Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero.

Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero. Producción: Preludio Producciones.

La miniserie está disponible en su totalidad y propone un recorrido por la historia de un personaje real, aunque incorpora elementos de ficción para desarrollar los acontecimientos y los vínculos entre sus protagonistas.