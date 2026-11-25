Este jueves 26 de noviembre, el equipo de TRAEER recorrerá la ciudad para retirar electrodomésticos y dispositivos electrónicos fuera de uso. Los vecinos podrán coordinar el servicio sin costo.

Hoy 19:01

La propuesta busca promover la economía circular y el reciclaje responsable, ofreciendo a vecinos y comerciantes la posibilidad de desprenderse de artefactos electrónicos que ya no utilizan.

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Durante el recorrido se recibirán computadoras, televisores, monitores, teléfonos celulares y electrodomésticos viejos o en desuso, incluidos aquellos que se encuentren dañados o fuera de funcionamiento.

Los elementos recolectados serán destinados a procesos de revalorización y reciclaje, con el objetivo de reducir la acumulación de residuos y fomentar prácticas más sustentables.

Cómo solicitar el retiro gratuito

Las personas interesadas en participar podrán coordinar el retiro de sus artefactos sin cargo a través de los siguientes números telefónicos: 385 597-2773 / 385 596-8178.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a esta iniciativa, destacando la importancia de la participación ciudadana para construir una ciudad más limpia y comprometida con el ambiente.

residuos electrónicos