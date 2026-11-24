Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, el Xeneize enfrentará este miércoles desde las 21 a la Lepra mendocina en La Bombonera con el objetivo de avanzar a cuartos de final del Clausura. El ganador se medirá ante Gimnasia de La Plata.
Boca Juniors buscará dar un nuevo paso hacia otro título cuando reciba este miércoles 25 de noviembre a Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 21 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la televisación de ESPN Premium.
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