El fenómeno afectó principalmente a la ciudad de Pacifica, donde el agua ingresó a viviendas y derribó parte de un muelle. También se emitieron alertas por inundaciones costeras y oleaje extremo en otras localidades.

Hoy 20:33

Una combinación de mareas extraordinariamente altas y olas de gran intensidad provocó importantes inundaciones este miércoles 25 de noviembre en la costa de California, Estados Unidos. La situación más crítica se registró en Pacifica, donde el agua avanzó sobre las calles, ingresó a viviendas y obligó a algunos residentes a abandonar sus hogares.

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El fenómeno también provocó el derrumbe de un sector del muelle municipal de Pacifica, luego de que una enorme ola impactara contra la estructura y desprendiera parte de su extremo. El episodio quedó registrado en imágenes aéreas que rápidamente se difundieron en las redes sociales.

Uno de los sectores más afectados fue el barrio de Sharp Park. En la calle Clarendon Road, el agua alcanzó aproximadamente 45 centímetros de altura y llegó hasta las puertas de las viviendas. Los vecinos intentaron contener el avance mediante bombas de achique, mientras distintos objetos y contenedores de basura flotaban sobre las calles inundadas.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron a los habitantes desplazándose por las calles anegadas mientras el nivel del agua continuaba aumentando.

La inundación también alcanzó sectores de Pacifica State Beach y tramos de la autopista 1, una de las principales rutas costeras de California. El agua avanzó desde el estacionamiento de la playa hacia distintos sectores de la carretera, mientras todavía faltaba más de una hora para que se registrara el punto máximo de la marea.

Qué provocó las mareas extraordinarias en California

Las inundaciones forman parte de un episodio conocido como king tides, una expresión utilizada para describir las mareas astronómicas más altas del año. Se producen cuando la posición del Sol, la Luna y la Tierra intensifica la atracción gravitatoria sobre los océanos y provoca un aumento excepcional del nivel del mar.

En esta oportunidad, el fenómeno coincidió con condiciones meteorológicas y oceánicas que agravaron el escenario. Los efectos asociados a El Niño, una tormenta y los fuertes vientos contribuyeron a elevar el nivel del océano Pacífico y generar olas de gran potencia contra la costa.

El martes, San Francisco registró una marea de 2,51 metros en el indicador de Crissy Field, superando el récord anterior para noviembre, establecido en 1982, de 2,43 metros.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) había pronosticado que el nivel alcanzaría los 2,59 metros, una altura que podría convertirse en la mayor registrada en ese punto en más de cuatro décadas.

Además, una boya ubicada a unos 29 kilómetros al oeste de San Francisco registró olas significativas de 5,6 metros durante la mañana. Los pronósticos contemplaron olas rompientes de entre seis y nueve metros en distintos sectores costeros, mientras que en el condado de Monterey algunas podrían alcanzar los 15 metros.

Otras localidades de California también permanecen en alerta

Pacifica no fue la única comunidad afectada por el fenómeno. Desde Stinson Beach, en el condado de Marin, hasta Santa Cruz, las autoridades dispusieron cierres preventivos y emitieron advertencias ante el riesgo de inundaciones en viviendas, caminos e infraestructura cercana al océano.

En Stinson Beach, los bomberos emitieron una advertencia de evacuación para las primeras viviendas ubicadas detrás de la playa, especialmente en las calles perpendiculares a la costa. Los residentes fueron advertidos sobre la posibilidad de tener que abandonar sus hogares ante un empeoramiento de las condiciones.

En Santa Cruz, las playas permanecieron cerradas y el muelle de la ciudad fue clausurado temporalmente. En Capitola, también se emitieron advertencias de evacuación para sectores expuestos al avance del agua.

Por su parte, en San Francisco las olas superaron las barreras de protección en distintos puntos de la costa y cubrieron sectores de Ocean Beach. Los equipos municipales utilizaron maquinaria para reforzar las dunas y construir barreras de arena en las zonas más vulnerables. También se cerró temporalmente un tramo de Marine Drive, cerca del puente Golden Gate.

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse alejada de las playas, los muelles y los espigones, debido a que las condiciones del mar podían cambiar rápidamente.

Las advertencias por inundaciones costeras se mantuvieron vigentes hasta las 16 de este miércoles, mientras que la alerta por oleaje peligroso se extendió hasta la medianoche.