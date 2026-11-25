Tras confirmarse que la actividad económica entró en recesión técnica durante el tercer trimestre, Luis Caputo aseguró que los indicadores más recientes muestran una mejora.

Hoy 20:38

El Gobierno nacional apuesta a que la actividad económica muestre una recuperación durante los últimos meses de 2026, luego de que los datos oficiales confirmaran que la Argentina ingresó en recesión técnica durante el tercer trimestre. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los indicadores de agosto y septiembre permiten proyectar un escenario más favorable para el cierre del año, aunque las consultoras privadas anticipan una mejora moderada.

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La discusión se reactivó después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la actividad económica creció 1,1% en septiembre respecto de agosto. Sin embargo, ese resultado no alcanzó para compensar las caídas anteriores y evitar que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara dos trimestres consecutivos de retroceso.

Durante una entrevista televisiva, Caputo cuestionó la interpretación del dato y consideró que la definición de recesión técnica no refleja necesariamente la profundidad de la situación económica actual.

"La definición de recesión técnica es una mera definición arbitraria, pero que no tiene que ver con la profundidad del tema", afirmó el funcionario.

El ministro destacó que la economía acumuló una mejora del 1,5% entre agosto y septiembre, con subas mensuales del 0,4% y 1,1%, respectivamente. También atribuyó parte de la caída de julio a factores extraordinarios, como el aumento del gas, las lluvias y el Mundial.

"Estás mirando por el espejo retrovisor, son números del pasado", sostuvo al referirse a los indicadores que determinaron el resultado negativo del trimestre.

Qué espera el Gobierno para los próximos meses

Caputo reconoció que octubre estuvo condicionado por las lluvias, pero destacó que septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9% para el cuarto trimestre, que comprende octubre, noviembre y diciembre.

"Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento", expresó el titular del Palacio de Hacienda.

La expectativa oficial encuentra cierto respaldo en las proyecciones privadas, aunque los especialistas coinciden en que el repunte no necesariamente se traducirá en una recuperación generalizada de la economía.

Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, estimó que la actividad podría crecer entre 1,2% y 1,5% durante el último trimestre. Sin embargo, aclaró que el avance sería limitado y no representaría un boom económico.

"Hay un poco más de consumo, un poco más de créditos, pero no va a ser un boom", explicó.

El economista también advirtió que, si bien existen perspectivas de crecimiento para los próximos meses, la mejora no alcanzaría para recuperar completamente el terreno perdido durante el año.

Las proyecciones de las consultoras para 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también anticipó un escenario de recuperación. La mediana de las estimaciones proyectó un crecimiento trimestral desestacionalizado del 2% para el cuarto trimestre.

Para el conjunto de 2026, en cambio, los analistas calcularon una expansión promedio del 0,7%, una previsión inferior a la que manejaban en los relevamientos anteriores.

Desde la consultora Outlier, su director, Juan Manuel Truffa, describió una recuperación desigual entre los distintos sectores productivos.

"Es una recuperación despareja: la energía tracciona, pero la industria pesada, la construcción y los autos siguen claramente abajo del año pasado", señaló.

Por su parte, Alejandro Giacoia, economista de EconViews, consideró que los indicadores adelantados permiten anticipar una leve mejora para octubre, aunque de menor magnitud que la registrada en septiembre.

Una mirada más cautelosa planteó la consultora LCG, que identificó más indicadores negativos que positivos durante el inicio de octubre, especialmente en préstamos, consumo de bienes durables, construcción y distintos sectores industriales.

Si bien reconoció algunas señales favorables en el consumo masivo, la firma no espera un cambio significativo de la dinámica económica en el corto plazo y proyectó que el año podría cerrar con un crecimiento de hasta 0,7%.

De esta manera, las estimaciones muestran coincidencias en torno a una posible mejora de la actividad hacia fin de año, aunque persisten las diferencias sobre su intensidad y alcance. El desafío para el Gobierno será transformar ese repunte estadístico en una recuperación sostenida que llegue a los distintos sectores de la economía.