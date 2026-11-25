El estadounidense de 33 años tendrá su segundo ciclo en el Negro de La Banda y se incorporará al plantel dirigido por Leonardo Costa tras la lesión de Elisias.

Hoy 20:38

Olímpico de La Banda confirmó el regreso de Richard Granberry, quien se incorporará al plantel para afrontar la continuidad de la Liga Nacional de Básquet 2026/27. El interno estadounidense llega para reforzar el equipo tras la lesión de Elisias.

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El ala-pívot y pívot, de 33 años y 2,03 metros de altura, tendrá su segunda etapa en la institución bandeña. Durante la temporada 2025/26 disputó 15 encuentros con la camiseta del Negro, con promedios de 10,4 puntos y 5,1 rebotes por partido.

En su recorrido más reciente, Granberry vistió la camiseta del KB Rahoveci de Kosovo y representó a Importadora Alvarado de Ecuador en la Liga Sudamericana 2026, certamen en el que registró promedios de 11 puntos y cuatro rebotes en tres presentaciones.

El estadounidense también cuenta con experiencia en el básquet argentino tras sus pasos por Montmartre de Catamarca, en la Liga Argentina, y Argentino de Junín, durante la temporada 2023/24.

Nacido el 22 de agosto de 1993, desarrolló su carrera universitaria en Virginia State University, donde defendió a los Trojans entre 2016 y 2018 y fue seleccionado para integrar el primer equipo All-CIAA en su última temporada.

Granberry se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Costa para sumarse a los entrenamientos de cara a los próximos compromisos de Olímpico en la máxima categoría del básquet argentino.