El estadounidense de 33 años tendrá su segundo ciclo en el Negro de La Banda y se incorporará al plantel dirigido por Leonardo Costa tras la lesión de Elisias.
Olímpico de La Banda confirmó el regreso de Richard Granberry, quien se incorporará al plantel para afrontar la continuidad de la Liga Nacional de Básquet 2026/27. El interno estadounidense llega para reforzar el equipo tras la lesión de Elisias.
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El ala-pívot y pívot, de 33 años y 2,03 metros de altura, tendrá su segunda etapa en la institución bandeña. Durante la temporada 2025/26 disputó 15 encuentros con la camiseta del Negro, con promedios de 10,4 puntos y 5,1 rebotes por partido.
En su recorrido más reciente, Granberry vistió la camiseta del KB Rahoveci de Kosovo y representó a Importadora Alvarado de Ecuador en la Liga Sudamericana 2026, certamen en el que registró promedios de 11 puntos y cuatro rebotes en tres presentaciones.
El estadounidense también cuenta con experiencia en el básquet argentino tras sus pasos por Montmartre de Catamarca, en la Liga Argentina, y Argentino de Junín, durante la temporada 2023/24.
Nacido el 22 de agosto de 1993, desarrolló su carrera universitaria en Virginia State University, donde defendió a los Trojans entre 2016 y 2018 y fue seleccionado para integrar el primer equipo All-CIAA en su última temporada.
Granberry se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Costa para sumarse a los entrenamientos de cara a los próximos compromisos de Olímpico en la máxima categoría del básquet argentino.