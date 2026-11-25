La resolución fue dispuesta por el juez Fernando Paradelo, quien consideró que ya se cumplió con la investigación y que no persisten riesgos procesales. Ambos continúan imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones y daños.

Hoy 19:38

Los dos comerciantes chinos que habían sido detenidos por la denuncia de un jubilado de 74 años, quien aseguró haber permanecido retenido contra su voluntad en un supermercado de la ciudad Capital, fueron excarcelados este miércoles por decisión de la Justicia. Ambos continúan imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones y daños.

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La resolución fue dispuesta durante una audiencia por el juez de Control y Garantías Fernando Paradelo, quien consideró que la investigación ya había cumplido con las medidas necesarias y que no persistían riesgos procesales que justificaran mantener a los acusados privados de su libertad.

La causa se originó a partir de un conflicto ocurrido en un supermercado ubicado en la intersección de avenida Aguirre y calle Formosa, en el barrio Juan Felipe Ibarra. Según la reconstrucción del hecho, todo comenzó cuando un empleado del jubilado perdió el control de una camioneta e impactó contra uno de los pilares del establecimiento comercial.

Ante esa situación, el hombre de 74 años se presentó en el lugar para hacerse cargo de lo sucedido. Sin embargo, los comerciantes lo habrían obligado a descender del vehículo, le quitaron las llaves y lo llevaron al interior del supermercado, donde cerraron el acceso con un candado e impidieron que pudiera retirarse. Además, le exigían una suma de dinero para cubrir los daños ocasionados.

El jubilado manifestó que no contaba con el monto solicitado, aunque se comprometió a pagar la reparación. Pese a ello, permaneció más de una hora retenido dentro del establecimiento, hasta que logró comunicarse con sus familiares para pedir ayuda. La llegada de sus allegados y la intervención policial permitieron que finalmente pudiera salir del comercio.

El episodio tuvo otro momento de tensión cuando uno de los comerciantes tomó las llaves de la camioneta y las arrojó a una acequia, provocando daños que dejaron al vehículo inutilizado. Cuando los familiares reclamaron explicaciones por lo sucedido, se produjo un forcejeo en el que una de las hijas del jubilado resultó lesionada en una mano.

En una audiencia anterior, la Fiscalía había solicitado la prórroga de la detención de los dos comerciantes al considerar que todavía existían riesgos procesales. Sin embargo, durante la audiencia de este miércoles, el juez Paradelo resolvió conceder la excarcelación al entender que esas circunstancias ya no se encontraban vigentes y que la investigación estaba cumplida.

De esta manera, los dos acusados recuperaron la libertad mientras continúa el proceso judicial por los delitos que se les atribuyen.