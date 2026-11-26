El pequeño sufrió graves heridas en los brazos y la espalda y debió ser atendido en el CEPSI. Sus padres aseguran que el animal ya había protagonizado otros ataques dentro del establecimiento y reclaman que sea trasladado.

Hoy 14:57

Un grave episodio de violencia animal generó preocupación en la comunidad educativa de Puestito de San Antonio, luego de que un perro que permanece dentro de la Escuela N° 1.121 San José de Calasanz, atacara a un niño de 8 años, provocándole importantes heridas en los brazos y la espalda.

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El pequeño debió recibir atención médica en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), donde los profesionales tuvieron que realizarle múltiples curaciones y suturas debido a la gravedad de las lesiones.

En diálogo con Noticiero 7, sus padres, Gustavo y Dalma, expresaron su angustia por lo sucedido y cuestionaron que el animal continúe dentro del predio escolar, pese a que, según aseguraron, ya habría protagonizado otros episodios similares.

“El animal ya estaba conviviendo en el establecimiento. Le dan de comer y, como es un animal de la calle, se queda y no se va más. No es la primera vez, hay denuncias”, explicó Gustavo.

Los antecedentes y el reclamo de los padres

La preocupación de la familia no se limita al último episodio. Según relató Dalma, el perro ya habría mordido a otros chicos y también a una mujer que intervino para auxiliar a su hijo durante el ataque.

La madre contó que el pequeño pasó una noche difícil, con pesadillas y mucho temor después de lo ocurrido. También manifestó su preocupación por los demás alumnos, teniendo en cuenta que en el establecimiento funciona un jardín de infantes y que los chicos utilizan los espacios comunes para jugar.

“Si yo mando a mi hijo a la escuela, se supone que está seguro. Es un niño de 8 años y en una escuela no puede haber un perro así”, expresó.

Asimismo, aseguró que anteriormente habían intervenido integrantes de la División Canes, quienes revisaron al animal, pero no dispusieron su retiro del establecimiento.

De acuerdo con el testimonio de los padres, la directora había realizado distintos pedidos para resolver la situación, aunque hasta el momento no habían obtenido una respuesta concreta.

Piden que el animal sea retirado

Tras el último ataque, la familia realizó la denuncia correspondiente y volvió a solicitar la intervención de las autoridades para que el perro sea retirado del predio escolar.

“Hoy es mi hijo, mañana puede ser otro. Gracias a Dios no ha pasado nada peor, pero verlo con todos esos puntos, en los brazos y en la espalda, es muy doloroso”, manifestó Dalma.

Los padres insistieron en que su reclamo apunta a evitar que otros alumnos atraviesen una situación similar y reclamaron una solución para garantizar la seguridad de los chicos que concurren diariamente al establecimiento.