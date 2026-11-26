Las familias aseguran que sufren reiterados hechos de inseguridad y reclaman mayor presencia policial. Denuncian que los delincuentes se llevan desde cables hasta animales.

Hoy 15:12

La preocupación por la inseguridad crece entre los vecinos de las localidades de La Tijera y Señora Pujio, donde distintas familias denunciaron ante las cámaras de Noticiero 7 una seguidilla de robos que afecta su tranquilidad y pone en riesgo a quienes viven en la zona.

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Los damnificados aseguran que los hechos se repiten y que, pese a realizar las correspondientes denuncias, no encuentran una solución. Por ese motivo, reclamaron mayor presencia policial y la instalación de una garita de seguridad para intentar frenar la delincuencia.

Uno de los vecinos contó que fue víctima de varios robos desde que se instaló en el barrio, hace aproximadamente dos años. Entre los elementos sustraídos mencionó 100 metros de cableado y el medidor de luz, que incluso fue destruido. Aunque realizó las denuncias y logró recuperar algunos elementos en una oportunidad, aseguró que los episodios volvieron a repetirse.

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Otro residente relató una situación que refleja el temor con el que conviven las familias. Según contó, un delincuente ingresó a su vivienda mientras estaba deshabitada, luego de romper un vidrio y entrar por una ventana.

Del interior se llevó pertenencias de un emprendimiento que tenía su hija, dedicado a la venta de joyas y maquillaje, además de dinero y animales que tenían en el fondo de la propiedad. También denunció que, en otro episodio, le sustrajeron una herramienta eléctrica y un parlante.

“Yo no puedo dormir en casa porque tengo que andar espiándole”, expresó el hombre, quien aseguró que debe permanecer despierto hasta las cuatro o cinco de la mañana para vigilar sus pertenencias, pese a que al día siguiente tiene que cumplir con sus obligaciones laborales.

La situación también genera preocupación por la seguridad de los más pequeños. El vecino manifestó que tiene hijas menores de edad que, en ocasiones, quedan solas en la vivienda mientras los adultos salen a trabajar.

Además, los residentes señalaron que los hechos no se limitan a las casas particulares, sino que también se habrían registrado ingresos y robos en una escuela y una iglesia de la zona.

Ante este escenario, las familias pidieron respuestas a las autoridades y reclamaron medidas concretas para recuperar la tranquilidad. “La verdad que ya no sabemos qué hacer como vecinos”, resumió uno de los damnificados.