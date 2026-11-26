Termas. La víctima, de 20 años, denunció que fue tirada al piso y golpeada. El acusado, de 25 años, intentó escapar de la Policía, pero fue alcanzado y reducido.

Hoy 11:18

Una joven de 20 años fue víctima de un violento arrebato durante la madrugada de este jueves en Las Termas de Río Hondo. Según denunció, un hombre la agredió físicamente para apoderarse de su teléfono celular y luego escapó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio fue conocido alrededor de las 5 de la mañana, cuando personal de la U.T.M Unidad Táctica Motorizada División Prevención Departamental 6 Termas, realizaba recorridos preventivos por calle Mar del Plata y Maipú. Allí, los efectivos fueron abordados por la damnificada, quien se encontraba en evidente estado de nerviosismo.

La joven manifestó que minutos antes un masculino vestido con buzo azul con capucha, pantalón jogging gris y zapatillas negras le había sustraído su celular, un Motorola A15 de color azul metalizado, con funda transparente y una estampa de la Selección Argentina con la imagen de Lionel Messi.

De acuerdo con su relato, el sujeto la habría arrojado al suelo, golpeado en el rostro y propinado puntapiés en distintas partes del cuerpo para concretar el robo.

Te recomendamos: Terror en la madrugada: intentó ingresar armado a una vivienda donde esta un adolescente y su abuelo

Ante las dolencias que presentaba en la cabeza, se solicitó una ambulancia. La mujer fue trasladada al nosocomio local para ser examinada.

Intentó escapar saltando una tapia

Mientras asistían a la víctima, los efectivos realizaron recorridos por las inmediaciones y divisaron en la intersección de Maipú y San Martín a un hombre que reunía las características físicas y de vestimenta aportadas.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga y saltó una tapia de un domicilio ubicado en calle 9 de Julio y San Martín. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por los uniformados.

Durante la huida, el sujeto habría arrojado el buzo y el teléfono celular sustraído.

El acusado fue identificado como Ramón Valentín Melchert, de 25 años, domiciliado en el barrio La Pileta de esta ciudad.

Tras el procedimiento, se solicitó la presencia de personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, que tomó intervención en el caso.

El fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, dispuso que se recepcione la correspondiente denuncia penal a la damnificada, que Melchert quede en calidad de aprehendido y que se dé participación al personal de Criminalística.