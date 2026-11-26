Termas. “Cuto” fue aprehendido tras un intento de robo con arma de fuego. Un adolescente lo denunció por intentar ingresar a la vivienda, donde también estaba su abuelo de 73 años.

Hoy 11:21

La madrugada de este jueves estuvo marcada por un episodio de extrema tensión en el barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo. Un hombre fue aprehendido luego de que un adolescente denunciara que habría intentado ingresar a su domicilio portando un arma de fuego.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Personal de la UTM (Unidad Táctica Motorizada), División Prevención Departamental 6 Termas, realizaba recorridos preventivos cuando recibió un requerimiento de Sala Central de Comunicaciones que alertaba sobre un masculino armado que habría intentado entrar a una vivienda.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que corrían a pie. Uno de ellos gritó: “¡Me quiso entrar a robar con un arma!”, mientras el otro intentaba ingresar a un domicilio.

La rápida intervención policial permitió interceptar y reducir al sospechoso, identificado como Roberto Ezequiel Serrano, de 34 años, alias “Cuto”, domiciliado en el barrio Villa Nueva.

El adolescente denunció que lo amenazaron con un arma

Según el relato del joven de 17 años, se encontraba en el living de su casa junto a su abuelo, de 73 años, cuando escucharon fuertes golpes en la puerta de ingreso.

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Al observar por una ventana, el adolescente habría visto al sospechoso, quien presuntamente extrajo un arma de fuego de la cintura mientras continuaba profiriendo amenazas e intentaba ingresar al inmueble.

Ante la situación, el joven salió en persecución del hombre. En ese momento se produjo una gresca entre ambos, que se extendió hasta la llegada de los efectivos policiales.

El parte no precisa que el abuelo haya sido agredido físicamente, pero sí que se encontraba dentro de la vivienda al momento del presunto intento de ingreso.

Tras la reducción del sospechoso, una importante cantidad de personas se congregó en el lugar, entre ellas familiares del aprehendido, quienes habrían intentado entorpecer el procedimiento policial y profirieron insultos contra los uniformados.

Ante el clima de tensión, los efectivos resolvieron trasladar al hombre a la base de la Comisaría Comunitaria N° 50, con el objetivo de preservar la integridad del personal y evitar posibles daños a las unidades móviles.

Los damnificados se presentaron posteriormente en la dependencia policial para radicar la correspondiente denuncia penal.

El fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, dispuso la aprehensión de Serrano. Luego, el hombre fue trasladado al Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo para ser examinado por un profesional médico.