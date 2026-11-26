El próximo 10 de diciembre se realizará la audiencia de control de acusación y elevación a juicio por la muerte de la joven. La causa tiene tres imputados: su expareja, una psicóloga y un médico forense. La querella sostiene una acusación alternativa por presunto femicidio.

Hoy 07:24

La investigación por la muerte de Luciana Mabel Torres ingresará en una instancia decisiva: el próximo 10 de diciembre se realizará la audiencia de control de acusación y elevación a juicio, en un expediente que tiene a tres personas imputadas por distintos delitos.

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La audiencia permitirá avanzar con el proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que murió la joven modelo, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de diciembre de 2024 en el baño de su departamento, ubicado sobre calle Mitre, en la ciudad Capital.

Los principales acusados son Joaquín Pablo Cesca Castiglione, expareja de la víctima; Ana Carolina Ruzo, psicóloga; y Julián Canllo, médico forense.

Joaquín Cesca Castiglione.

La fiscal Celia Inés Mussi atribuye a Cesca Castiglione el presunto delito de instigación al suicidio. La imputación, formulada en junio de 2025, se sustentó en testimonios y en el análisis de mensajes y conversaciones que forman parte de la investigación. Su defensa, a cargo del abogado Guillermo Ruiz Alvelda, rechazó los cargos.

Por su parte, la psicóloga Ruzo está imputada por omisión de auxilio o asistencia, mientras que el médico forense Canllo enfrenta una acusación por presunto falso testimonio.

La querella plantea una acusación por femicidio

Uno de los puntos centrales que deberá atravesar el proceso es la diferencia entre la calificación legal sostenida por la Fiscalía y la planteada por la querella, que representa a la familia de la víctima.

El querellante Sebastián Robles presentó una acusación alternativa contra Cesca Castiglione por presunto homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género (femicidio).

De esta manera, la audiencia del 10 de diciembre será determinante para el avance del expediente y para definir los alcances de las acusaciones que llegarán a la instancia de juicio oral.