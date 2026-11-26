El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones, aunque con abundante nubosidad. La temperatura oscilará entre los 19°C y los 30°C, con vientos del noreste.

Hoy 02:22

El pronóstico del tiempo para Santiago del Estero anticipa un jueves 26 de noviembre sin lluvias, pero con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después de varios días marcados por la inestabilidad, las condiciones meteorológicas presentarían una mejora, aunque las nubes seguirán siendo protagonistas en el cielo santiagueño.

En cuanto a las temperaturas, el organismo nacional prevé una mínima de 19°C y una máxima que podría alcanzar los 30°C, por lo que se espera una jornada cálida, especialmente durante las horas de la tarde.

La humedad rondará el 70%, mientras que no se anticipan precipitaciones para este jueves, según los datos del pronóstico.

Cómo estará el tiempo durante la tarde y la noche

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento hasta alcanzar los valores máximos previstos durante la tarde.

En tanto, hacia la noche se espera que continúe el predominio de la nubosidad, aunque sin lluvias anunciadas.

Con respecto al viento, el SMN anticipa velocidades de entre 7 y 30 kilómetros por hora, provenientes principalmente del sector noreste.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un jueves con tiempo más estable, abundantes nubes y temperaturas cercanas a los 30°C, en una jornada que ofrecerá una pausa en las precipitaciones.

Como siempre, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico oficial, ya que las condiciones meteorológicas pueden presentar modificaciones con el correr de las horas.