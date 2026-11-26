El operativo liderado por la Policía de Tucumán resultó en el secuestro de 25 kilos de cocaína, un importante avance en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Hoy 01:10

En el marco del Operativo Lapacho, la Policía de Tucumán logró un significativo avance en la lucha contra el narcotráfico al secuestrar 25 kilos con 651 gramos de cocaína durante un procedimiento realizado en el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo. Este operativo se llevó a cabo cuando un camión que ingresaba a la provincia desde Salta fue detenido para una inspección.

El procedimiento resultó en la detención del conductor del camión, así como el secuestro del vehículo, su acoplado y un teléfono celular. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó la importancia de este golpe al narcotráfico, calificándolo como un “golpe muy importante” al crimen organizado.

Gamboa enfatizó que “el Operativo Lapacho sigue dando resultados”, lo que refleja el éxito de las capacitaciones y el intercambio de información entre la Policía de Tucumán, la Gendarmería y la Policía Federal. Estas acciones son fundamentales para el avance en la lucha contra las organizaciones delictivas que operan en la región.

El ministro también mencionó que se están realizando esfuerzos en una causa que involucra un histórico secuestro de droga en la zona de Famaillá. “No es una causa chica, sino que realmente es una causa importante”, afirmó, destacando el apoyo de la justicia federal y la colaboración de la comunidad tucumana en la investigación.

El control de la droga y el tráfico de sustancias sigue siendo un desafío. Gamboa indicó que “es un tema que no está resuelto” y resaltó la necesidad de mejorar la radarización en la provincia. Sin embargo, subrayó los esfuerzos realizados, incluyendo el uso de drones y el despliegue de fuerzas provinciales y federales en el territorio.

El procedimiento se inició cuando los efectivos de la policía realizaban controles de vehículos y personas en el puesto fronterizo. La actitud evasiva del conductor llevó a los policías a profundizar la inspección, lo que resultó en el hallazgo de un envoltorio plástico negro oculto debajo del colchón del camión.

La Dirección Drogas Peligrosas Norte realizó las pruebas de campo pertinentes, que confirmaron que la sustancia era cocaína. Tras el procedimiento, la Justicia Federal de Tucumán ordenó el secuestro de la droga y la detención del conductor, quien se encuentra incomunicado mientras avanza la investigación.