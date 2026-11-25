Los educadores de Educación Física, Música y Danzas accedieron a sus cargos mediante un concurso de ingreso al Servicio Educativo Municipal. El acto se realizó en la Subsecretaría de Educación.

Hoy 22:40

El intendente de Santiago del Estero, Mario Benavente, encabezó la entrega de decretos de titularidad a 14 docentes de áreas especiales de los jardines de infantes municipales, quienes resultaron ganadores del concurso de ingreso al Servicio Educativo Municipal.

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La ceremonia se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Subsecretaría de Educación, ubicado en el Parque Norte, y estuvo destinada a profesores de Educación Física, Música y Danzas.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Gobierno, Nicolás Montenegro; y la directora de Educación, Josefina Muratore.

Durante el acto, los integrantes del jurado dirigieron unas palabras a los presentes. También hizo uso de la palabra la docente Ana Ríos, una de las concursantes, quien destacó el esfuerzo y la preparación que implica acceder a un cargo por concurso.

"La educación se construye desde la preparación, la responsabilidad y la convicción de que siempre podemos ofrecer algo mejor", expresó.

Asimismo, remarcó que "hay un logro profesional que se concreta, pero también un compromiso con las generaciones que tendremos la oportunidad de formar".

Destacaron la importancia del ingreso por concurso

Al cerrar la ceremonia, Benavente resaltó que la incorporación de docentes mediante concursos contribuye a jerarquizar el Servicio Educativo Municipal y reconoció la dedicación de los profesionales que se prepararon para acceder a sus cargos.

El intendente también destacó la importancia de fortalecer la formación docente y continuar mejorando la calidad educativa de los jardines de infantes que dependen de la Municipalidad.

Finalmente, señaló que desde el Departamento Ejecutivo Municipal se trabaja en la posibilidad de incorporar al gabinete municipal, actualmente dedicado a funciones administrativas, a las tareas docentes, siguiendo una modalidad que ya se desarrolla en el ámbito provincial.

La entrega de los decretos representa una nueva instancia de incorporación de docentes titulares al sistema educativo municipal, mediante un proceso de selección por concurso.