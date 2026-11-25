El encuentro se realizó en el Fórum, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Hoy 22:09

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizó este miércoles en el Centro de Convenciones Fórum una jornada de debate y trabajo interinstitucional que culminó con la presentación de conclusiones y propuestas para fortalecer las políticas de prevención y abordaje de la violencia de género en Santiago del Estero.

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El acto de cierre estuvo encabezado por el gobernador Elías Suárez, acompañado por la ministra de Derechos Humanos, Matilde Omill, y otras autoridades provinciales. Durante la actividad, la titular de la Secretaría de Género, Lourdes Núñez, presentó los principales puntos surgidos de las mesas de trabajo desarrolladas durante la jornada.

Entre las necesidades identificadas, Núñez destacó la importancia de contar con equipos técnicos especializados en perspectiva de género en cada territorio, además de recursos destinados al acompañamiento de las mujeres y personal idóneo para agilizar la detección temprana y la derivación de situaciones de violencia.

Otro de los ejes estuvo relacionado con el fortalecimiento de los municipios y las redes comunitarias. En ese sentido, se planteó la necesidad de desarrollar áreas específicas, brindar capacitaciones continuas a los referentes operativos y fortalecer los liderazgos locales para mejorar la respuesta ante estos casos.

Asimismo, se propuso crear un sistema de alerta temprana y facilitar el traslado de las mujeres, con el objetivo de evitar situaciones de revictimización y garantizar un acompañamiento adecuado.

La titular de la Secretaría de Género también remarcó la importancia de actualizar de manera permanente la información sobre las redes comunitarias e institucionales, así como de impulsar campañas de sensibilización, información y capacitación con perspectiva de género.

Otro de los aspectos señalados fue la necesidad de escuchar a las organizaciones y redes barriales, identificar los obstáculos que encuentran al momento de recurrir a las instituciones y generar canales de comunicación y respuesta más ágiles.

Las conclusiones pusieron el foco en la descentralización del abordaje de la violencia de género, con respuestas adaptadas a las características y necesidades de cada territorio.

La jornada concluyó con la presentación de estas propuestas ante las autoridades provinciales, en una actividad que buscó fortalecer la articulación institucional y mejorar los mecanismos de prevención, asistencia y acompañamiento a las mujeres.