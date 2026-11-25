El equipo dirigido por Diego Placente igualó 3 a 3 ante Dinamarca, terminó segundo en el Grupo C y deberá esperar por el cierre de la primera fase para conocer a su próximo adversario.

Hoy 21:37

La Selección Argentina Sub 17 consiguió su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2026 tras igualar 3 a 3 frente a Dinamarca. El conjunto nacional finalizó segundo en el Grupo C con cuatro unidades y ahora aguarda por la definición de las restantes zonas.

Los dirigidos por Diego Placente lograron revertir una desventaja de dos goles gracias a los tantos de Giovanni Baroni, Policella y Alan Alcaraz. Sin embargo, el combinado europeo alcanzó la igualdad y el empate entre Australia y Mozambique terminó favoreciendo a la Albiceleste.

El formato de la competencia establece una clasificación general de los 32 equipos que avanzan a la siguiente instancia. Los líderes de cada grupo ocupan los primeros 12 lugares, mientras que los segundos se ubican entre el 13° y el 24°. Los ocho mejores terceros completan el cuadro.

En ese ordenamiento, Argentina ocupa provisionalmente el puesto 23, por lo que podría enfrentarse a Brasil, que actualmente figura como el décimo mejor líder y cerrará su participación en el Grupo I frente a Costa Rica.

Otra de las posibilidades es Egipto, que terminó segundo en el Grupo A con seis unidades y una diferencia de gol de +4. Este enfrentamiento podría producirse si el seleccionado argentino escala hasta la vigésima posición de la clasificación general.

La Albiceleste conocerá a su próximo adversario una vez que concluya la fase de grupos, el viernes 27 de noviembre. Los dieciseisavos de final comenzarán el lunes 30, mientras que la definición del certamen está programada para el domingo 13 de diciembre.