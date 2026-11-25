El gobierno regional declaró la emergencia sanitaria en la isla de El Hierro, donde llegaron cerca de 3.000 migrantes en apenas 48 horas.

Hoy 21:24

La crisis migratoria en las Islas Canarias, España, se agravó en las últimas horas luego de que cerca de 2.000 personas llegaran de manera irregular a la isla de El Hierro en un solo día. Frente al desborde de los recursos disponibles, el gobierno regional declaró la emergencia sanitaria y solicitó asistencia militar para atender la situación.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó que pidió el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar la atención en la isla, ante las dificultades para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios. Esta situación es, a todas luces, insostenible", advirtió el funcionario en declaraciones difundidas por el Ejecutivo regional.

Clavijo explicó que la decisión se tomó después de activar el plan de emergencia previsto para situaciones de grave riesgo y sostuvo que la asistencia militar resulta necesaria tanto por la dimensión migratoria como por sus consecuencias sanitarias.

España prepara el envío de efectivos militares

El Ministerio de Defensa español, encabezado por Margarita Robles, respondió al pedido y anunció que prepara el envío de integrantes de las Fuerzas Armadas para colaborar con las autoridades de Canarias.

Aunque todavía no se definió la cantidad de efectivos que serán desplegados, está previsto que los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias salgan hacia el archipiélago este jueves por la mañana.

La intervención buscará reforzar la capacidad de respuesta ante la llegada constante de embarcaciones precarias y asistir al gobierno regional en las tareas vinculadas con la emergencia.

Cerca de 3.000 migrantes llegaron en 48 horas

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en los registros de los últimos días. Según los datos oficiales, cerca de 3.000 migrantes llegaron a El Hierro durante las últimas 48 horas, de los cuales aproximadamente 2.000 arribaron solamente el martes.

La cifra diaria marcó un récord para la isla, que cuenta con una población censada de alrededor de 12.000 habitantes.

Desde el comienzo de 2026, las Islas Canarias recibieron 28.103 migrantes, de acuerdo con el último balance oficial. La mayor parte de las llegadas se concentró durante octubre y noviembre.

El contraste con los primeros meses del año es significativo: durante el primer semestre fueron rescatadas 3.708 personas en las costas del archipiélago, un 67% menos que en el mismo período de 2025.

La situación vuelve a poner en primer plano la presión migratoria sobre Canarias, uno de los principales puntos de entrada a Europa para personas que intentan llegar desde África a través de peligrosas rutas marítimas.