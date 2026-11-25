El Xeneize volvió a jugar ante su público tras conquistar la Copa Sudamericana y la tabla anual. Hubo fuegos artificiales, banderas, ovaciones y un pasillo de honor antes del duelo frente a Independiente Rivadavia.

Hoy 21:05

La Bombonera vivió una noche especial este miércoles con el regreso de Boca Juniors ante su público, luego de las recientes consagraciones en la Copa Sudamericana y la tabla anual. Los hinchas prepararon un imponente recibimiento en la previa del encuentro ante Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura.

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Desde los minutos previos al partido, las tribunas se vistieron de azul y oro. En el sector que habitualmente ocupa La 12 se desplegaron tres banderas en agradecimiento a Leandro Paredes, los jugadores, el cuerpo técnico y la comisión directiva.

Los futbolistas fueron recibidos con una contundente ovación durante la entrada en calor, mientras los fuegos artificiales iluminaron el estadio Alberto J. Armando.

Otro de los momentos especiales de la jornada tuvo como protagonista a Rodolfo Arruabarrena, quien alcanzó los 100 partidos como entrenador del Xeneize y recibió una placa conmemorativa de manos de Marcelo Delgado.

Además, los jugadores de Independiente Rivadavia realizaron el tradicional pasillo de honor al campeón antes del inicio del encuentro. Sobre el campo de juego también se desplegaron 19 banderas alusivas a los títulos internacionales conquistados por Boca a lo largo de su historia.

Más allá de los festejos, el conjunto de la Ribera mantiene el foco en la recta final de la temporada, con la ilusión de seguir avanzando en el Torneo Clausura y la expectativa puesta en la final de la Copa Argentina ante Platense.