Al cumplirse seis años de la muerte del astro del fútbol, su hija compartió una emotiva carta en redes sociales y publicó fotografías familiares inéditas.

Hoy 20:45

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Gianinna Maradona compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para recordar a su padre. A través de una extensa carta y un álbum de fotografías familiares, reconstruyó el momento en que recibió la noticia de su fallecimiento y expresó el dolor que todavía atraviesa por su ausencia.

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“6 años de querer abrazarte y no poder hacerlo”, escribió al comienzo de la publicación. También reconoció que todavía se pregunta por qué se fue y aseguró que extraña especialmente su risa, sus llamados y los momentos que compartían.

En uno de los fragmentos más conmovedores, Gianinna recordó cómo fue aquella jornada del 25 de noviembre de 2020. Contó que recibió el peor llamado de su vida mientras su hijo, Benjamín Agüero, estaba en su habitación conectado a una clase. Todavía hoy, según expresó, siente culpa por haberse marchado sin advertir que el pequeño estaba allí.

La hija del Diez también reconstruyó los momentos posteriores a la noticia y recordó el ruido de la ambulancia, la llegada de los médicos y el instante en que le comunicaron la hora de la muerte de su padre. Desesperada, contó que comenzó a gritar para que lo trasladaran porque no podía aceptar lo que estaba ocurriendo.

La desesperada reacción de Claudia Villafañe en la Panamericana

Uno de los pasajes más impactantes de su relato estuvo relacionado con Claudia Villafañe, su madre. Gianinna recordó que la llamó por teléfono para contarle lo que había sucedido y reveló que, durante ese trayecto, estuvieron a punto de protagonizar un grave accidente en la autopista Panamericana.

“Se lo dije a mamá por teléfono y casi se hacen mierda en Panamericana”, relató al reconstruir la desesperación que atravesó a su familia durante aquellos minutos.

También le dedicó unas palabras especiales a Villafañe, a quien definió como una persona incondicional y agradeció por acompañarla en los momentos más difíciles. En su publicación, destacó el vínculo entre ambas y el lugar fundamental que ocupa en su vida.