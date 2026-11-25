El economista y expresidente del Banco Nación criticó las explicaciones de Luis Caputo sobre la caída de la actividad y reclamó cambios en la política cambiaria.

Hoy 20:47

El economista Carlos Melconian lanzó duras críticas contra el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que se confirmara que la Argentina ingresó en recesión técnica. “La recesión es incapacidad e impericia. Y también dogmatismo”, sostuvo el ex titular del Banco Nación.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Melconian se refirió a los últimos indicadores económicos y consideró que el deterioro de la actividad responde a decisiones de la administración nacional. Además, reclamó reconstruir un camino de crecimiento que permita mejorar las condiciones de vida de la población.

Sus cuestionamientos también estuvieron dirigidos a las explicaciones de Caputo, quien relativizó el impacto de la recesión y defendió el programa económico. En una entrevista con Ahora Play, el economista fue contundente: “No entiende nada la gente de lo que acaba de decir el ministro. Y si me pongo a ver renglón por renglón lo que ha dicho, está todo ya al garete. No sirve más hacer esto”.

Qué dijo Melconian sobre la recesión

El exfuncionario hizo referencia a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mostraron dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica.

El Producto Bruto Interno (PBI) había retrocedido 0,6% durante el segundo trimestre, mientras que el tercer trimestre también terminó con una variación negativa respecto del período anterior.

Aunque el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 1,1% en septiembre, ese resultado no alcanzó para compensar la caída del 2,5% de julio y el incremento del 0,4% de agosto.

Para Melconian, la contracción de la economía no debería resultar inesperada frente a la orientación de la política económica implementada por el Gobierno.

Su propuesta para el dólar y las reformas económicas

Otro de los puntos centrales de sus críticas estuvo relacionado con el esquema cambiario. En medio de las recientes subas de la cotización del dólar, que superó los $1.600 en el mercado mayorista, el economista consideró que el Gobierno debería permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio.

“Al tipo de cambio hay que dejarlo correr. Hasta que vos termines una reforma, no podés atrasar el tipo de cambio, porque siempre al final viene el rebote”, explicó.

En esa línea, diferenció una corrección cambiaria ordenada de una situación de corrida financiera y sostuvo que los ajustes deben realizarse cuando existe estabilidad en los mercados.

“Lo tenés que dejar correr al tipo de cambio en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, porque en tiempo de guerra es corrida y en tiempo de paz es política económica”, agregó.

La advertencia sobre el futuro político de Milei

Melconian también analizó el escenario político y consideró que Milei ingresó en una etapa marcada por la búsqueda de su reelección en 2027. En ese contexto, planteó que el Gobierno deberá decidir si introduce medidas para estimular la actividad, mantiene su estrategia actual o asume los costos políticos de no modificarla.

El economista advirtió que la falta de resultados concretos repercute en las expectativas de la sociedad y en las perspectivas electorales del oficialismo.

“Así como las pymes no ven horizonte, la gente tampoco ve horizonte”, afirmó.

Además, cuestionó que la agenda económica del Gobierno esté concentrada principalmente en el tipo de cambio, la deuda y el superávit fiscal, sin ofrecer respuestas suficientes sobre cuestiones como el empleo, la educación, la salud y las perspectivas de crecimiento.

Por último, sostuvo que las disputas políticas entre el oficialismo y la oposición ocupan buena parte de la discusión pública, mientras persiste entre los ciudadanos la búsqueda de una alternativa que represente una salida frente al descontento con las gestiones anteriores y la actual.