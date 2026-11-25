La divisa estadounidense registró su séptima jornada consecutiva en alza y el dólar blue llegó a $1.710.

Hoy 20:43

La cotización del dólar volvió a subir este miércoles y acumuló siete jornadas consecutivas de aumentos, en una rueda financiera marcada por la volatilidad internacional y la incertidumbre de los inversores. Mientras la divisa alcanzó los $1.630 en el Banco Nación, los bonos argentinos y las acciones lograron recuperarse durante la segunda parte de la jornada.

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En el mercado mayorista, el dólar cerró a $1.604, con un incremento de $11 (0,7%) respecto del día anterior. Durante las operaciones llegó a tocar los $1.614, superando por primera vez la barrera de los $1.600.

En tanto, el dólar minorista avanzó $15 y terminó a $1.630 para la venta en el Banco Nación. El promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central fue de $1.632,65 para la venta y $1.580,26 para la compra.

Por su parte, el dólar blue subió $10 y cerró a $1.710, después de haber alcanzado un máximo de $1.740 durante la jornada. De esta manera, acumuló ocho ruedas consecutivas en alza.

El movimiento también se reflejó en el mercado financiero. El dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió cerca de un 1% y terminó en $1.777,85.

El riesgo país bajó y los bonos recuperaron terreno

A diferencia de lo ocurrido con el dólar, los activos argentinos lograron revertir las pérdidas iniciales. El riesgo país llegó a ubicarse en 1.139 puntos básicos durante la mañana, su nivel más elevado desde octubre de 2025.

Sin embargo, hacia el cierre de las operaciones, la recuperación de los títulos públicos permitió que el indicador elaborado por JP Morgan descendiera hasta los 1.067 puntos, 25 unidades menos que el martes.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una mejora promedio del 1,9%, después de haber operado en terreno negativo durante las primeras horas.

En Wall Street también se recuperaron las acciones de empresas argentinas. Entre las principales subas se destacaron Telecom, con un avance del 5,7%; Cresud, con el 4,3%, y Grupo Galicia, con el 3,9%. En contrapartida, Banco Francés terminó con una caída del 2,1%.

En el mercado local, el índice S&P Merval avanzó 0,6% y cerró en 81.707 puntos, luego de haber llegado a perder un 4,5% durante la rueda.